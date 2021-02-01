CHP’de İnce de istifa ediyor

Parti içerisinde ikinci istifa dalgası endişesi oluşurken, CHP yönetimi de alarma geçerek potansiyel isimleri takibe aldı. CHP'de yeni istifaların da gündeme geleceği konuşulurken, 10'a yakın milletvekilinin İnce ve ekibiyle görüştüğü ama son kararlarını daha vermedikleri belirtiliyor. Kulislerde, Muharrem İnce'nin CHP'de Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na karşı olan ve 'küskünler' olarak tanımlanan isimlere teklif götüreceği de konuşuluyor.

'DEMOKRASİ KALMAMIŞ'

ÖTE yandan, Muharrem İnce de bir açıklama yaparak çok kısa süre içerisinde CHP'den istifa edeceğini söyledi. CHP'den istifa eden 3 kişinin kuracağı partiye katılacağını aktaran İnce, "Önce günlerce ikna etmeye çalışacaksınız, istifa ettikten sonra iftira atacaksınız. Bu iftiracılıkla bir yere varamazlar. Koltuk hırsı bunları öyle bir noktaya getirmiş ki, artık akıllarını başlarından almış. Partide zaten demokrasi kalmamış. Muhalefetin görevi iftira atmak değildir" diye konuştu.