Erdoğan ile Biden Brüksel’de buluşacak

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



"Türkiye, yeni dünya düzeni kuruluş sürecinden ekonomik, siyasi, askeri ve diplomatik olarak çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır. Bu asır, Türkiye'nin yıldızının daha da parladığı bir asır olacaktır" (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılı konuşması) Avrasya'da yaşanan gelişmelere dikkatle bakarsanız, BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin, 21'inci yüzyılın KİLİT ÜLKESİ olacağını net ve açık görürsünüz.

Libya'ya, Suriye'ye, Irak'a, Doğu Akdeniz'e, Karadeniz'e, Azerbaycan- Karabağ'a bayrak diken bir Türkiye var. Türkiye, Afrika'da MÜSLÜMAN KİMLİĞİYLE önemli. Körfez'de yani enerjinin kalbinde... İpek Yolu'nun Kafkasya, Kızıldeniz, Akdeniz, Balkanlar ayaklarında kendini gösteriyor.



POMPEO DA DİLE GETİRMİŞTİ

BATI'ya kafa tutan, Londra üzerinden Pekin'e uzanan yollarda bir Türkiye var.

Bu, haliyle ABD-AB ittifakının canını sıkan, elini zayıflatan bir pozisyonu ifade ediyor. Görevini tamamlayan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da bu gelişmeleri dile getirmişti ve Türkiye'nin silahlanma trendine karşı çıkarak, "Türkiye'nin giderek artan askeri kabiliyetleri bir endişe kaynağı" diyordu.

17 Şubat 2021 günü, ABD'nin yeni Başkanı Biden Brüksel'e NATO zirvesine gelecek. Burada Biden karşısında, Batı'ya kafa tutan, bir gözünü Avrupa'ya, diğer gözünü de Çin'e çevirmiş bir büyük liderle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la konuşacak.



NATO'NUN 2030 STRATEJİSİ

İki lider, yeni dünyanın olası yol haritası üzerinde fikir teatisinde bulunacak.

Gelecek yılların yol haritasına konacak taşları tartışacak.

'NATO 2030 Belgesi' Türkiye için ne anlama geliyor, etkileri ne olabilir?

2019 yılında yapılan NATO liderler zirvesinde Genel Sekreter'den NATO'nun siyasi boyutunun güçlendirilmesi odaklı bir değerlendirme çalışması yapması talep edildi.

1) NATO'nun 2030 vizyonunun genel çerçevesi çizildi.

2) Güncel ve gelecekte olması muhtemel, NATO'yu etkiyecek ana eğilimlere ilişkin değerlendirmeler.

3) NATO'nun geleceğine ilişkin 138 öneri...

Burada bazı konular öne çıkıyor.

Rusya ile caydırıcılık ve diyalog yaklaşımına devam edilmeli. Çin'in faaliyetlerini analiz edebilmek için daha fazla zaman ve kaynak ayrılmalı. Ortaya çıkan, gelişen ve ezber bozan teknolojilerde NATO ülkeleri, otoriter rejimler ile mücadele için hakimiyeti ele geçirmeli ve öncü olmalı.

NATO güney kanadına komşu olan bölgelerde artan Çin ve Rus varlığı ile devam eden terörizm, düzensiz göç ve tehditler ile mücadele için açık ve tutarlı bir yaklaşım ortaya koymalı. Güney/Akdeniz kanadı için askeri hazırlık ve reaksiyon süresi üzerine odaklanmalı. Siyasi uyum ve birlikteliği sürdürmek tüm müttefikler açısından öncelikli hedef olmalı.



OYBİRLİĞİNE DAYALI KARARLAR

Atlantik'in her iki yakasındaki müttefikler, Avrupa-Atlantik bölgesinin savunmasında temel kurum olarak NATO'ya olan bağlılıklarını yeniden teyit etmeli.

NATO'nun rolü daha da güçlendirilmeli.

NATO ve AB ilişkileri en üst seviyede yeniden canlandırılmalı, her alanda iş birliği tesis edilmeli. NATO, oybirliğine dayalı kararların uygulanmasını sürdürmeli, bununla birlikte karara dayalı devam eden çalışmalarda oybirliği ilkesinin hafifletilmesine ilişkin tedbirler alınmalı.



RADİKAL DEĞİŞİMLER YAŞANACAK

HAKİM olan hava ve ortaya konulan öneriler dikkatle incelendiğinde, NATO önümüzdeki 10 yılda büyük belirsizliklere neden olabilecek radikal değişimlerin yaşanacağını düşünüyor. Bu belirsizlik ile mücadele edebilmek için öncelikli olarak NATO'nun askeri yönünün yanında, siyasi rolünün de güçlendirilmesi gerekiyor. Yaşanan belirsizlik ortamında NATO'nun istikrar sağlayıcı küresel bir güvenlik teşkilatı olabilmesi için, AB ülkeleri ve ABD arasında NATO çatısı altında yeniden demokratik değerler ve kural tabanlı uluslararası sistem üzerinde uzlaşıya varılması gerekiyor. Bunun için de NATO'nun siyasi yapısının ve her ne kadar oy birliği ilkesi korunsa da karar alma mekanizmasının dönüştürülmesi icap ediyor.