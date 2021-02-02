Adı kentsel temelde ‘rantsal’ dönüşüm

AK Parti İzmir Milletvekili ve Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Cemal Bekle ve AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş Roman vatandaşların yaşadığı Ege Mahallesi'ne ziyarette bulunarak istek ve talepleri dinlemek için bir araya geldi.

Bekle, kentsel dönüşüm çalışmalarında Romanlara ayrımcılık uygulandığını ve çalışmaların mahalle halkı üzerinde mağduriyet yaratacağını belirterek, "Roman hemşerilerimizin çadırlarını mühürleyenler şimdi mahallerimizi rant kapısına çevirmeye çalışıyorlar. Uzun süredir bölge halkını oyalayan CHP'li büyükşehir belediyesi sonunda gerçek niyetini ortaya döktü. Ege Mahallesi'nde başlattıkları kentsel dönüşüm, Roman hemşerilerimizi kucaklamayan, hatta onları bu bölgeden çıkarmaya yönelik. Bölgenin yeni kentleşme planlarında, Roman vatandaşlarımızın asla mevcut mülkiyetlerinin, haklarının karşılığını alamayacakları aşikar. Aidatını ödeyemeyecekleri binaları oraya dikerek, ömrünü orada geçiren Roman kardeşlerimiz saf dışı bırakılacaklar.

Bunun için kendilerince oyun kurmuşlar ama biz bu oyunu yıkacağız" diye konuştu.





TOKİ'YE DEVREDİN

Bölgenin Osman Kibar'ın belediye başkanlığı döneminde taksitle insanlara belediye tarafından satıldığını söyleyen Cemal Bekle, "Yaklaşık 50 yıl önce burası insanlara taksitle satılmış.

Taksitle satıldığı için de belediye tapulara o dönemde ipotek koymuş. Birçok insan borcunu ödemiş bitirmiş. Fakat tapuların mirasçılara kalması gibi sebepler ve en önemlisi kimse belediye bize yanlış yapmaz diyerek ipoteklerini kaldırmamış. Bugün tapuların üstündeki o ipoteklerle insanlar burada adeta tehdit ediliyor. Eğer adaletli bir şekilde dönüşümü yapamayacaksanız burayı TOKİ'ye devredin diğer şehirlerdeki gibi burayı da yerinde dönüştürelim kimse mağdur olmasın" diye konuştu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı M.Sait Başdaş, "İnsanlara kısaca burası sizin yeriniz değil burada yaşamayın deniyor. Bakın bölgeye 200-300 metre mesafede yeni yapılan rezidans ve binalardaki daireler için 2-3 milyonluk rakamlar konuşuluyor. Sayın Soyer insanların kafalarındaki soru işaretlerini giderin lafla halkçılık olmaz" diye konuştu.