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Haberler Politika Başkan Kaplan park için kolları sıvadı

Başkan Kaplan park için kolları sıvadı

Başkan Kaplan park için kolları sıvadı

2.2.2021

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eski belediye lojmanları alanına özellikle engeli vatandaşların talepleri doğrultusunda park yapmak için düğmeye bastı. Çalışmaları yerinde izleyen Başkan Kaplan, Cumhuriyet Parkı'nı modern bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti. Kaplan, "Parkımızda spor alanları, oturma ve oyun grupları ile muhtarlık bürosu yer alacak. Vatandaşımız parkımızda güzel vakit geçirecek" ifadelerini kullandı.

İHSAN KARATAŞ

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