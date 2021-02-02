Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan, eski belediye lojmanları alanına özellikle engeli vatandaşların talepleri doğrultusunda park yapmak için düğmeye bastı. Çalışmaları yerinde izleyen Başkan Kaplan, Cumhuriyet Parkı'nı modern bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti. Kaplan, "Parkımızda spor alanları, oturma ve oyun grupları ile muhtarlık bürosu yer alacak. Vatandaşımız parkımızda güzel vakit geçirecek" ifadelerini kullandı.
İHSAN KARATAŞ
Başkan Kaplan park için kolları sıvadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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