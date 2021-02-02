Bizim dayanışmamızı içlerine sindiremiyorlar

AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine video konferansla katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

PAZARA KADAR DEĞİL

AK Parti olarak sadece 83 milyonun değil kalbini ülkemize çevirmiş 100 milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil mezara kadardır. Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Hem kendilerini hem de vatandaşları kandırmaya çalışmışlardı. Tabii bu yalanların hepsinin CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar. Siz gizlemeye çalışsanız da kimle kirli pazarlık yaptığınızı millet biliyor.

AYAKLARINA TAŞ DEĞSE...

CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim dayanışmamızı, muhabbetimizi içlerine sindiremiyor. CHP Genel Başkanı, FETÖ'cüler için Ankara'dan terörist uzantılarıyla birlikte yürüdü. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerine sahip çıktı. Ama CHP'li yöneticiler Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanına hiçbir zaman gitmediler.

BU SİYASİ ARSIZLIKTIR

CHP milletvekilleri FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. Gezi olaylarından itibaren nereden bir provokasyon varsa CHP'liler ön saflarda yer aldı. Devletin valisine, kaymakamına, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine kadar militan iftirası atarken, teröriste 'Arkadaş' diyerek koruma yarışına girdiler. Bu siyasi arsızlıktır.



ERDOĞAN'DAN SÜRÜCÜSÜZ OTOBÜS TESTİ

BAŞKAN Erdoğan, dünyanın ilk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtım programına katıldı ve test sürüşünü gerçekleştirdi. Erdoğan, yolculuk sırasında, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz" dedi. Türk mühendisler tarafından üretilen Türkiye'nin ilk akıllı otobüsünün test edilmesinin ardından başkan Erdoğan, "Külliye'de özellikle misafirlerimiz için kullanacağız. Çok ses getirir" ifadelerini kullandı.



TEK ŞARJ İLE 300 KM YOL

KARSAN'ın Otonom Atak Electric modeli, Avrupa'nın ilk Seviye 4 otonom özelliklerine sahip otobüsü olması ile öne çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli toplu taşıma aracı, bir başka Türk şirket ADASTEC ile yapılan işbirliği ile geliştirildi. Otonom Atak Electric, gücünü BMW tarafından geliştirilen 220 kWh kapasiteli bataryalardan alıyor ve 230 kW güce ulaşarak 2 bin 500 Nm tork üretebiliyor. 8.3 metrelik uzunluğa sahip Atak Electric, 52 kişi yolcu kapasitesiyle tek şarj ile 300 km'lik menzil sunabiliyor. Araç, 2.5 saatte hızlı şarj olabiliyor.



SÜREKLİ POT KIRAN GAF EBESİ

PARTİ olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnun olduklarını söyleyen Erdoğan, "Her hafta pot kıran gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin bu hale getirilmesine gönlümüz razı gelmiyor. Bizim sıkıntımız Türk siyaseti adınadır. Yoksa mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Bunların kalibresi bizim için ölçü değildir. AK Parti'nin başarı formülü asla değişmedi. Biz ilk günden itibaren milletimizin gönül sarayında yer almayı hedefledik. Üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük partisi AK Parti'de teröre, sapkınlığa, ahlaksızlığa bulaşmadığı sürece herkese kapımız açık. 1 milyon 300 bine yakın yeni üye kazandık. Üstelik bu rakamın yarıdan fazlasını 18-35 yaş arası gençler oluşturuyor. Kadın kollarımız 5.5 milyonu gençlik kollarımız ise 1 milyon 300 bini buldu. Türkiye'nin sendelemesini, ekonomik krize sürüklenmesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ulaşım, enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin nişaneleri olarak ülkemizin dört bir köşesinde yükseliyor. Yatırım seferberliğimizi sürdürüyoruz" dedi.