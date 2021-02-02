Buca’da atık yağını ver deterjanını al

BUCA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere, bulaşık deterjanı hediye edilmeye başlandı.



Vatandaşlar, 5 litrenin altında atık yağları Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezine (TİM) ve bulundukları mahallenin muhtarlığına atık yağları teslim edebilecek.

Vatandaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları ise "999 1 234" numaralı Alo Atık Hattını arayarak adreslerinden aldırabilecek.

Bu sayede toplanan atık yağlar ise daha sonra geri dönüşüme kazandırılacak.