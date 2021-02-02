  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Buca’da atık yağını ver deterjanını al

Buca’da atık yağını ver deterjanını al

Buca’da atık yağını ver deterjanını al

2.2.2021

BUCA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, evlerde gıda malzemesi olarak kullanılan bitkisel atık yağların, lavabo giderlerine dökülerek doğada oluşturduğu tehlikeleri ortadan kaldırmak için farkındalık projesi hazırladı. Proje kapsamında, 5 litre ve üzeri atık yağ getirenlere, bulaşık deterjanı hediye edilmeye başlandı.

Vatandaşlar, 5 litrenin altında atık yağları Buca Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne, Buca Belediyesi Toplumsal İletişim Merkezine (TİM) ve bulundukları mahallenin muhtarlığına atık yağları teslim edebilecek.
Vatandaşlar, 5 litre ve üzerinde biriktirdikleri bitkisel atık yağları ise "999 1 234" numaralı Alo Atık Hattını arayarak adreslerinden aldırabilecek.
Bu sayede toplanan atık yağlar ise daha sonra geri dönüşüme kazandırılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buca’da atık yağını ver deterjanını al haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.