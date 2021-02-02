Burası AVM değil hastane

Gaziemir Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr.

Necmettin Yakut, hastaneleri hakkında basında korona virüs tedbirine uymadıkları yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Hastaneye gelen hastaların ateşinin ölçülmediği ve HES kodlarının sorulmadığı iddiaları ile ilgili olarak Doç. Dr. Yakut, "Burası sağlık hizmeti veren bir kuruluş. Otel, AVM, sinema ya da tiyatro salonu değil.



Ateşi yüksek olan hastayı AVM'ye almazlar" dedi. Tüm önlemleri aldıklarını belirten Doç. Dr. Necmettin Yakut, "Bölgede en fazla açık kalp ameliyatı ve invazif kardiyolojik işlemlerin yapıldığı ve en fazla elektrofizyoloji yapılan merkezlerden biriyiz. Pandemi sürecinin başından beri yüksek yoğunluklu hasta yatırılıp tedavi edilmesine rağmen, hastanemizde yatarak tedavi gören hiçbir hasta Kovid-19 tanısı almamıştır.

Tüm bunlar aldığımız sıkı tedbirler sayesinde olmuştur" diye konuştu.



BİLGİSAYARLI ÖLÇÜM

Doç. Dr. Yakut, "Hastanemizin acil ve poliklinik giriş kapılarının üzerinde aynı havaalanlarındaki gibi yer alan ateş ölçer sistemi kapıdan her giren kişinin ateşini ölçüyor, görüntüsü ile birlikte kaydediyor. Ancak yaklaşık 1 ay önce bu sistemin yanına girişi herkesin görebileceği, bilekten ateş ölçeri olan bir sistemi getirdik. Ateşi yüksek olan kişi çıkınca sistem uyarı veriyor. Biz bu sistemi bilgisayar üzerinden yapmayı daha uygun bulduk. Hastanemizde sürecin en başından beri ateş ölçümü yapılıyor" dedi.