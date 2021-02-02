DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı yakalandı

DEAŞ'ın Türkiye suikastçısı A.Y kod adlı üst düzey yöneticisi Yalova'da yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye suikastçisinin tutuklandığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



Emniyet Genel Müdürlüğü de Türkiye suikastçısı ile birlikte 13 örgüt mensubunun yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu yakalanan terörist (A.Y) kod isimli teröristin, deşifre olan örgüt militanlarının Türkiye'den Avrupa'ya kaçışını veya Avrupa'dan Türkiye'ye girişlerini sağlayan sözde üst düzey yönetici kod adı A.G ile irtibatlı olduğu belirlendi. Yalova merkezli İstanbul, Sakarya, Eskişehir, Mersin ve Şırnak illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda sözde örgüt liderleri A.Y ve A.G'nin de aralarında bulunduğu 12 Irak, 1 Fas ve 1 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.



8 KİŞİ TUTUKLANDI

8 örgüt mensubu tutuklanırken, 5 örgüt mensubu adli kontrol şartıyla, 1 örgüt mensubu ise savcılıktan serbest kaldı.

DEAŞ'lı teröristlerin Eskişehir, İstanbul ve Sakarya'da yabancı uyruklu iş adamlarına yönelik silahlı gasp, yağma, alıkoyma gibi eylemler düzenledikleri, elde ettikleri paraları da örgüte aktardıkları tespit edildi.

Yabancı uyruklu kadınlara yönelik şantaj amaçlı kullandıklarına ilişkin dijital veriler de tespit edildi. Şüphelilerin ev ofislerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve doküman ele geçirildiği bildirildi.