Foklara evden takip

AKDENIZ Koruma Derneği (AKD), Gökova Körfezi'nde Akdeniz fokunun (Monachus monachus), yaşadığı bir kıyı mağarasına tam zamanlı kamera sistemi kurdu. Enerjisini güneşten alan sistemle mağarayı kullanan Akdeniz foklarının davranışları izlenebiliyor. Korona virüs salgınından dolayı araziye çıkamayan proje ekibi, yaşam alanına insan müdahalesi olmadan fokları evden kamera ile takip ederek, bu özel tür hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor. Akdeniz Koruma Derneği Proje Koordinatörü Deniz Biyoloğu Ezgi Saydam, kamera sistemiyle mağarayı aynı anda bir yetişkin ve bir genç dişi bireyin kullandığını tespit ettiklerini belirtti.

FERDİ YAVUZ