‘İslam düşmanlarını dünyaya ifşa edeceğiz'

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam düş-manlığı yapan ülkelere mesaj verdi. Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak her sene, hangi ülkede İslam düşmanlığı, yaban-cı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylem oldu, bunları rapor edeceğiz ve tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Artık Türki-ye de kendi raporlarını dünya insanlığı için yazmaya devam edecek" dedi. nKONUŞMASINDA, "Yerli ve milli diplomasinin besin kaynağı kendi insanımızdır" diyen Çavuşoğlu, "Türki-ye olarak başkalarının kurduğu oyun-ları takip etmiyoruz. Bizi ilgilendiren konularda oyunu biz kuruyoruz. Türk milletinin aleyhine kurulan oyunla-rı da biz bozuyoruz. Her zaman diplo-ması önceliğimiz diyoruz. Diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek tek-rar diplomasi masasına geleceklerini öğretiyoruz" ifadelerine yer verdi.