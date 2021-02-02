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Haberler Politika ‘İslam düşmanlarını dünyaya ifşa edeceğiz'

‘İslam düşmanlarını dünyaya ifşa edeceğiz'

‘İslam düşmanlarını dünyaya ifşa edeceğiz'

2.2.2021

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın 7. Olağan Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam düş-manlığı yapan ülkelere mesaj verdi. Çavuşoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı olarak her sene, hangi ülkede İslam düşmanlığı, yaban-cı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylem oldu, bunları rapor edeceğiz ve tüm dünyaya ifşa edeceğiz. Artık Türki-ye de kendi raporlarını dünya insanlığı için yazmaya devam edecek" dedi. nKONUŞMASINDA, "Yerli ve milli diplomasinin besin kaynağı kendi insanımızdır" diyen Çavuşoğlu, "Türki-ye olarak başkalarının kurduğu oyun-ları takip etmiyoruz. Bizi ilgilendiren konularda oyunu biz kuruyoruz. Türk milletinin aleyhine kurulan oyunla-rı da biz bozuyoruz. Her zaman diplo-ması önceliğimiz diyoruz. Diplomasiye inanmayanlara da sahaya inerek tek-rar diplomasi masasına geleceklerini öğretiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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