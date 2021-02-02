Köy okullarında eğitim 15 Şubat’ta başlıyor

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ulusa seslendi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

ÖNCELİĞİMİZ ÜLKE ÇIKARLARI

Oldukça zor geçen 2020'nin ardından büyük umutlarla girdiğimiz 2021'nin büyük şahlanış yılı olması gayreti içindeyiz. Salgınla mücadelemize ve yatırımlara hız verdik. Türkiye'nin bölgesel çıkarlarını korumak için çalışıyoruz.

EKONOMİ VE HUKUK REFORMU

Bizim görevimiz, milletimizin beklentilerine göre yeni reform süreci oluşturmaktır. Avrupa'dan ABD'ye, Asya'dan Afrika'ya kadar köklü siyasi ekonomik çalkantılar yaşanırken, Türkiye'nin olduğu yerde çakılı kalması düşünülemez. İnşallah bu defa küresel siyasi ve ekonomik değişimin önünden giderek hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz bu amaçla her alanda bölgesel ve liderlik politikası izlemektedir. Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını başlatmıştık. Her kesimin ihtiyaçlarını karşılayacak taslaklar ortaya çıktı. Çok yakında reform paketlerimizin hedeflerini içeren kapsamlı bir çalışmayı paylaşacağız. Salgın süresince Türkiye, yardımseverliğini tüm dünyaya gösterdi. 650 bin emeklimizi kapsayan en düşük emekli maaş ödemesini bin liradan 1500 liraya yükselttik. Bay Kemal, danışıklı dövüşle öyle çöp konteynerinden aldatmak üzere vatandaşlarımızı "aç açık sefil" gibi spekülasyonlarla milletimizi aldatamayacaksın. Sen böyle söyledikçe, partin parçalanmaya başladı.

ESNAFA DESTEK SÜRECEK

Geçtiğimiz yıl salgına rağmen 16 milyon turist sayısına ulaştık. İhracatçılara destekleme fonu kapsamında 2.4 milyon destek ödemesi yaptık. 2,5 milyon vergi mükellefini rahatlattık. Yeme içme, sinema tiyatro, konaklamada KDV oranını %1'e indirdik. Genel orana tabi esnaf hizmetlerinde KDV'yi % 8'e düşürdük. Kıraathane, internet kafe, sineme salonu gibi işletmelerin vergi yükümlülüklerini erteledik. Taksi, dolmuş pazarcı gibi esnafı doğrudan destek kapsamına aldık. Aynı şekilde lokantacılık, pansiyon gibi faaliyet yerlerini aynı kapsama dahil ettik. Ayrıca esnafa büyük şehirlerde 750, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği yapıyoruz. 2019 cirosu 3 milyon liranın altında olan işletmeler, eğer 2020 yılında %50 kaybı yaşadılarsa yaşadıkları kaybın %3'ü kadar hibe alabilirler. Esnafımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Son yapılan analizler G20 ülkeleri içinde pozitif ivme ile kapatabilecek ülkelerin Çin ve Türkiye olduğunu gösteriyor. Amacımız yatırımların çoğalması, üretim kapasitemizin gelişmesidir. İhracat cephesinde de işler güzel gitti. Tüm sıkıntılara rağmen 169,5'luk bir ihracat rakamıyla kapatarak hedefi aştık. Ekonomide sorunlu alanları biliyoruz. Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketicide oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda ürünlerinde, tarla ile market arasındaki fiyat farklarının izah edilemeyecek rakamlara çıkması bizi rahatsız ediyor. Üç beş açgözlü tüccarın, millete ekmeğini zehir etmesine göz yummayacağız. Yılın 2. yarısında gıda fiyatlarındaki oynaklığın düzeleceğine inanıyoruz.

MUTASYON İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

Bu ülke hepimizin. Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. Bugünkü kabine toplantısında, salgın tedbirlerini yeniden gözlemledik. Koronanın mutasyona uğraması işimizi zorlaştırıyor. Bilim insanlarımızın görüşleri yanında milletimizden gelen sese de kulak veriyoruz. 15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. 8 ve 12 sınıflar ile ilkokul ve özel okullarda eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren hazırlıklarına başlanacak. Vaka sayısınA göre esnaflara yönelik kısıtlamalar için gerekli takvimin başlatılmasını hazırlıyoruz.