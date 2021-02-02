‘Yolumuza bakarız’

Memleket Hareketi'ni partileştirme çalışmalarını sürdüren Muharrem İnce'nin de kısa süre içinde CHP'den istifa edeceğini söylemesi ve partiden ayrılan üç vekilin de İnce'nin kuracağı partiye geçeceğinin ortaya çıkması üzerine CHP kurmaylarını acil toplantıya çağrıldığı öğrenildi. İstifalarla ilgili görüşünü sorduğumuz CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti olarak yollarına devam ettiklerini ve istifalarla ilgilenmediklerini dile getirdi.

'ARTIK İLGİLENMİYORUZ'

ERKEK, "Memleket Hareketi'ni başlatan ve parti kurma çalışmalarını Ankara'da sürdüren eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve CHP'DEN istifa eden milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'le ilgili konuşmak istemiyorum. O konu bizim gündemimizde değil. Zaten artık bu konularda konuşmak da yersiz. Biz önümüze bakıyoruz, partimizin çizdiği politika ile yürüyüşümüze devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. CHP'de Genel Merkez'in tek adam yönetimine karşı manifesto niteliğinde bir mektup yazan Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Yalova Milletvekili Özcan Özel, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmenin ardından partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.



350 KİŞİ BİRDEN İSTİFA ETTİ

CHP'DE mektup istifalarına dün yenileri eklendi. CHP Yalova İl Başkanlığı'ndan Muharrem İnce'nin kardeşi İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin İnce'nin de aralarında 350 üye toplu olarak istifa etti.

FATİH ŞENDİL