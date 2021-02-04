Ocak ayında 112 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik 2021'in ocak ayında yurt içi ve dışında düzenlenen operasyonlarda 1 milyon liraya kadar ödülle aranan terörist Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl terör örgütü PKK/KCK'dan sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 24 Ocak itibarıyla 14'e yükseldi.