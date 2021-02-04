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Haberler Politika Serdar Aksoy’a 12 yıl hapis istemi

’a 12 yıl hapis istemi

Serdar Aksoy’a 12 yıl hapis istemi

4.2.2021

MENEMEN Cumhuriyet Başsavcılığı, Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan CHP'den seçilen eski Başkan Serdar Aksoy hakkında hazırladığı fezlekeyi Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı.
Savcı Ömer Faruk Özkara'nın hazırladığı fezlekede, "zimmet" suçlamasıyla tutuklanan Aksoy'un 5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. Fezlekede, suçun açığa çıkmasına engel olmaya yönelik hileli davranışlarda bulunulduğu gerekçesiyle Aksoy'a verilecek cezanın yarı oranında artırılması da talep edildi.
Toplam 24 ismin faaliyetlerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği fezlekede bazı isimlerin tutuklanmasına neden olan gerekçeler de anlatıldı.

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