MHP Lideri Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyonlara ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eylemcilere 'Çocuklarımız' diyerek sahip çıkmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynandığını, eşkıyaların Boğaziçi'ne tutunarak ülkemize meydan okuduğunu kaydeden Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



BU İŞİN ŞAKASI YOK

'Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor.

Bununla birlikte sabır ve tahammül kapasitesi test ediliyor. Üç beş şuursuz öğrenciyi paravan yapan terör örgütü mensupları ateşe körükle gidiyor. Öğrenci başka terörist başkadır. Bu ikisi birbirine karışırsa, yani teröristler öğrenci kisvesine bürünürse ne huzur ne de sükunet kalacaktır.

Bu işin şakası yok, hafife alınacak tarafı yoktur. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara destek vermek geldiğimiz bu aşamada teröre destek vermektir.



TESLİM OLMAYACAĞIZ

CHP Genel Başkanı, gözaltına alınan yasadışı örgüt üyelerine 'Çocuklarımız, öğrencilerimiz ve Türkiye'nin evlatları' diyor. Kılıçdaroğlu ya aklını peynir ekmekle yemiş ya da iradesini terör örgütlerine rehin bırakmıştır.

Türkiye'nin böyle evlatları yoktur.

Çocuk veya öğrenci dedikleri vandaldır, barbardır, gözlerini kan ve nefret bürümüştür.

Hiç kimse heveslenmesin, Türkiye terör diline teslim olmayacak.

Sırtlarını ajanlara, zalimlere ve karanlık çevrelere dayamış olanlar evlat değil başı ezilmesi gereken zehirli yılanlardır.