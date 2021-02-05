Bakan Pekcan: Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı firma sayısı 13 bin 102'ye ulaştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Türk Eximbank'ın 2020 yılı faaliyet sonuçlarını değerlendirerek 2021 yılı hedef ve stratejilerini paylaştı.

Küresel salgın koşullarının egemen olduğu 2020 yılını 169,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek program hedefinin üzerinde kapatmayı başardıklarını belirten Pekcan, 2021 yılı için 184 milyar dolarlık ihracat hedefinin bulunduğunu söyledi.

Pekcan, bu hedef doğrultusunda bir yandan çeşitli destek ve finansman imkanlarıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile küçük işletmelerin yanında olurken, bir yandan benzer gerekçelerle ortaya çıkan küresel talep daralmalarına karşın dış ticarette gösterdikleri güçlü performansı sürdürülebilir kılmak üzere tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurguladı.

İhracat artışını sürdürülebilir kılacak ve ekonomik büyümeye etki edecek bir ihracat için katma değeri yüksek ihracatın finansmanının önem arz ettiğine dikkati çeken Pekcan, "Bu koşullar altında Bakanlığımızın ihracatta devlet desteklerinin yanı sıra Türk Eximbank ülkemizin üretim gücünün ihracata dönüştürülmesi bakımından kilit rol oynamaktadır." dedi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 2020'de açıklanan son verilere göre bankacılık sektörünün aktif büyüklüğünde 9'uncu ve kredi büyüklüğünde 8'inci büyük bankası olduğunu ifade ederek, "Eximbank toplam ihracat kredilerinin yüzde 53,9'unu kullandırmıştır. Alacak sigortasında ise ülkemizin en büyük şirketi konumundadır. Banka, uluslararası kredi derecelendirme kurumları tarafından bankacılık sektörünün 1 not üzerinde derecelendirilmiştir." diye konuştu.

TOPLAM DESTEK 45,6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Bakan Pekcan, bankanın ihracatçılara desteklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Türk Eximbank, 2020 yılında ihracatçılarımıza yüzde 7 artışla 28,5 milyar dolar nakdi kredi ile 17,1 milyar dolar ihracat kredi sigortası temin etmiştir. Böylece, Eximbank'ın toplam desteği bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 4 artışla 45,6 milyar dolara yükselmiştir. İhracatı destekleme oranı yüzde 24,3'ten yüzde 26,9'a çıkmıştır. Bankanın destek verdiği ihracatçı firma sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 4'ün üzerinde artarak 13 bin 102'ye ulaşmıştır. Buradaki en önemli gelişme, artık daha fazla KOBİ ihracatçımıza destek veriliyor olmasıdır. Son 1 yılda banka desteklerden ilk defa yararlanan 953 ihracatçı firmanın yüzde 90'ı KOBİ olmuştur."

Türk Eximbank'ın hizmet ağını genişletmeye ve ihracatçılara doğrudan hizmet verme anlayışı çerçevesinde 20 şube ve 11 irtibat bürosu ile desteklerini sunmaya devam ettiğini dile getiren Pekcan, 2021 yılında da ihracatın ve ihracatçıların yoğun olduğu bölgelerde 5 yeni şube daha açarak ihracatçıların yakınında olmaya devam edeceklerini söyledi. Pekcan, bu kapsamda öncelikle fizibilite çalışmaları neticesinde belirlenen Kahramanmaraş ile İstanbul İkitelli OSB'de olmak üzere iki yeni şubeyi yakın zamanda açacaklarını kaydetti.

Eximbank'ın dijitalleşme stratejisi doğrultusunda, şubeye ihtiyaç duyulmadan daha fazla ihracatçıya ulaşarak hızlı bir şekilde destek vermeyi hedeflediklerini ifade eden Pekcan, Kredi Online ve Yeni Sigorta Projesi'ni 2020 yılında uygulamaya aldıklarını, geçen ay tamamlanan Kredi Mobil Projesi ile artık Türk Eximbank kredi uygulamalarının cep telefonlarından da ulaşılabilir hale geldiğini söyledi.

Pekcan, Türkiye'nin her yerinde Türk Eximbank'ın dijital şubesinin açıldığına işaret ederek, erişim ve işlemlerin büyük kısmının artık şube bağımlılığı olmadan dijital kanallardan yapılabildiğini kaydetti.

Böylelikle ihracatçıların şubeye gitmeden çevrim içi olarak kredi başvurusu, firma bilgisi görüntüleme ve kredi talep ve süreç izleme gibi birçok işlemi gerçekleştirebileceklerini vurgulayan Pekcan, "Ayrıca, bankacılık hizmetlerinin üst seviyede izlenmesi ve banka genelinde etkin raporlanması adına iş zekası çözümlerine yönelik çalışmalara başladık." diye konuştu.

Pekcan, 3 yeni ürünle ihracatçıların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiklerine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"İlk defa katılım finans sistemi prensipleriyle çalışmak isteyen ihracatçılarımıza yönelik 10 yıla kadar vadeli Katılım Finans Yatırım Kredisi'ni hizmete sunduk. Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi ile ihracatçılarımızın, Türk Eximbank sigorta poliçesiyle garanti altına alınmış tüm kısa vadeli alacaklarını bir havuz teminat niteliğinde kabul ederek 1 yıla varan finansman sağlıyoruz. Bu program, teminat oluşturma sıkıntısı yaşayan ihracatçılarımızın ve KOBİ'lerimizin kısa vadeli alacaklarıyla uzun vadeli finansman sağlayacakları bir programdır. Yurt dışı teminat mektubuyla müteahhitlik firmalarının, gemi inşa firmalarının, yatırım malı üretimi yapan firmaların, geçici teminat mektubu, kesin teminat mektubu ve avans teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamaya başladık."

EXİMBANK ULUSLARARASI PİYASALARDAN 2,8 MİLYAR DOLAR FON TEMİN ETTİ

Bakan Pekcan, Eximbank'ın uluslararası piyasalardan sağladığı finansmana ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Türk Eximbank, pandeminin finansal piyasalardaki olumsuz etkilerine rağmen bu yıl uluslararası piyasalardan gerçekleştirdiği yaklaşık 2,8 milyar dolar fon teminiyle Türkiye'ye uygun maliyetli kaynak girişi sağlayarak ihracatçılarımızı desteklemeye devam etmiştir. Yapısı itibarıyla Türkiye'de ilk, dünyada ise ikinci işlem olan Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının (IBRD) yüzde 50 garantisinde 380 milyon avro ile yine bir ilke imza atarak, katılım finans yöntemiyle kullandırılmak üzere İslam Kalkınma Bankasından (IDB) 100 milyon dolar tutarında kaynak temin ettik. Yeni sigorta projemizin hayata geçmesiyle müşteri yönetimi, enformasyon, limit işlemleri, prim, tazminat, tahsilat, reasürans ve raporlama gibi işlemlerde hız kazandık. Bunun sayesinde ihracatçılarımıza sigorta işlemlerinde çok daha etkin ve hızlı bir hizmet sağlayacağız. Türk Eximbank, salgın döneminde ihracatçılarımızın orta ve uzun vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamaya özel önem vermiştir. Bunun sonucunda uzun vadeli kredi desteği bir önceki yıla göre 3 kat artmıştır."

ÜLKE İHRACAT DESTEK KURULUŞLARIYLA İŞ BİRLİKLERİ

Pekcan, halihazırda "İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi"ni azami 5 yıl vadeyle "İhracata Yönelik Yatırım Kredisi"ni ise 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılara sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Amerika, Fransa, İngiltere, Danimarka ve Avusturya ihracat destek kuruluşlarıyla Türk Eximbank arasında reasürans işlemlerine yönelik iş birliği anlaşmaları imzalandığını belirten Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmalar kapsamında İngiltere ihracat destek kuruluşuyla ilk ortak projemizi bu yıl Irak'ta gerçekleştirdik. Macaristan ile anlaşmamızı ise önümüzdeki hafta imzalayacağız. İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Japonya gibi ülkelerin kuruluşlarıyla benzer anlaşmaların imzalanmasına yönelik görüşmelerimizi sürdürmekteyiz. Afrika'daki bölgesel kalkınma kuruluşlarından African Trade Insurance Agency (ATI) ile 2019'da imzaladığımız çerçeve iş birliği anlaşmasına benzer bir anlaşmayı Eastern and Southern African Trade and Development Bank ile (TDB) de imzaladık."

Türk Eximbank'ın kredi programlarında ve teminat yöntemlerinde çeşitlilik sağlarken, kredi vadesi, ihracat taahhüt süresi ve alıcı limit vadelerinde uzatım imkanı getirerek, bu zorlu dönemde ihracatçının yanında olduklarını ifade eden Pekcan, "2020 yılında 4,4 milyar dolar tutarındaki 5 bin 526 kredinin vadesi uzatılmıştır. Döviz reeskont kredilerinde maksimum vade 360 günden 720 güne çıkartıldı. Bu şekilde uzun vadeli 4 milyar dolar döviz reeskont kredisi kullandırılmıştır. Salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla ihracatçılarımıza sunulan TL Reeskont Kredisi Programı ile 7,9 milyar lira kullandırım gerçekleştirdik." dedi.

Ayrıca, TL Reeskont Kredisi ve Stok Finansman Kredisi programlarını KGF teminatıyla da kullandırarak bu zor dönemde ihracatçılara teminat çeşitliliği sağladıklarına dikkati çeken Pekcan, ihracat taahhüt sürelerini 12 ay uzattıklarını bildirdi.

"BANKA 2021'DE 50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT DESTEĞİ SAĞLAYACAK"

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın 2021 hedeflerine değinirken de "2021 yılı ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edileceği bir yıl olacaktır." diye konuştu.

Eximbank'ın 2021 yılında ihracatçılara sağladığı nakdi kredi ve sigorta desteğini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Pekcan, "Hedefimiz, 2021 yılında toplam ihracat desteğimizi geçen yıla göre yüzde 11 artırarak 50 milyar doların üzerine, ihracat destek oranını da yüzde 27,7'ye yükseltmektir." dedi.

Öte yandan, bu yıl sigorta programları tanıtım faaliyetleriyle Türk Eximbank sigorta koruması altına alınan ihracatçı sayısını artıracaklarını dile getiren Pekcan, "Hizmet ihracatını da alacak sigortası kapsamına alıyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, uygulamaya aldıkları 3 yeni programın kullanımını yaygınlaştıracaklarına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın ve genç girişimcilerimize desteğimiz hız kesmeden devam edecek olup, bu çerçevede 2021 yılında da bankalar aracılığıyla kullandırdığımız yabancı para kredilerinde 25 baz puan indirim uygulamaya devam edeceğiz. Paydaşlarla çalışmalarımızı yoğunlaştıracak, teminat yapısının çeşitlendirilmesi çalışmalarını önceliklendirerek sürdüreceğiz. Kasım ayında başlattığımız 81 İlde İhracata İlk Adım Projemizin çıktılarını bu yıl göreceğiz. Bu kapsamda potansiyel ihracatçı KOBİ'lere desteklerimizi sunarak, KOBİ ihracatçı firma sayısının ve toplam ihracatımızın artışına daha da fazla katkı sağlayacağız."

"TÜRK EXİMBANK İHRACATÇILARIMIZIN HER DAİMA YANINDA OLACAK"

Öncelikli sektörlerde ihracat potansiyeli ve rekabet avantajı yüksek coğrafyalarda ihracatı artıracak çalışmalar yaparak sürdürülebilir ihracata katkı sağlayacaklarını belirten Pekcan, "Önümüzdeki aylarda gemi inşa sektörünün yapacağı ihracatlara yönelik Finlandiya ihracat destek kuruluşu Finnvera ile ortak bir destek paketi açıklayacağız." bilgisini verdi.

Pekcan, savunma sanayisi ve yatırım malı ihracatçılarının gerçekleştirdiği ihracatlarla, gemi inşa firmaları ve müteahhitlerin yurt dışında gerçekleştirdiği projelere ilişkin mevcut ve yeni pazarlarda rekabet gücü sağlamaları amacıyla alıcı kredilerini artıracaklarını ifade ederek, "İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredi Programı'nı azami 5 yıl vadeyle, İhracata Yönelik Yatırım Kredi Programı'nı ise 2 yılı geri ödemesiz toplam 10 yıla varan vadelerle ihracatçılarımıza sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan, 2021'de de ihracatçıyı güçlendirmek ve dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak ekonomiyi kalkındırmak için tüm paydaşlarla birlikte azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini, Türk Eximbank'ın ihracatçıların her daim yanında olacağını kaydetti.