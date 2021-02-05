Boğaziçi’nde kaos dolu 4 saat 50 dakika!

Saat saat yaşananların yer aldığı raporda, işgal girişiminin 16.45'te başladığı, rektörlüğü abluka altına alan öğrencilere ses yayın aracıyla yüksek sesle 3 defa uyarıda bulunulduğu, dağılmamakta ısrar eden gruba önce özel güvenlik görevlilerince müdahale edildiği kaydedildi. Ayrıca önlemlerin yetersiz kalması üzerine Çevik Kuvvet görevlileri tarafından rektörlük önünden kale kapı istikametine kaçış alanı bırakılarak grup dağıtılmaya çalışıldığı, dağılmamakta ısrar eden gruba zor kullanılarak 51 şüpheliye yakalama işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.



YİNE tespitlere göre, grubun Rektörlük Binasını kuşatması nedeniyle binadan çıkmaları engellenen rektörlük çalışanları olayların 17.00'den 22.00'ye kadar sürdüğünü kaydetti. Başsavcılıkça hazırlanan sevk yazısında, Boğaziçi Güney Kampüsü'nde 1 Şubat günü 'Kayyum Rektör İstemiyoruz' sloganıyla sosyal medya üzerinden yapılan toplanma çağrısı üzerine, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında miting, yürüyüş, oturma eylem, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı vb. faaliyetlerin yapılmasının 1 ay süreyle yasaklanması kararına binaen aynı gün saat 08:00 itibariyle üniversite çevresinde gerekli emniyet tedbirleri alındığı kaydedildi.