‘Gerçek yüzlerini ortaya dökeceğiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Anadolu Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıda projeye ve gündeme dair önemli açıklamalar yapan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ

Üniversitelerimizin 2020-2021 akademik yılı açılışında müjdesini verdiğim Anadolu projesinin hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Emeği geçen yöneticilerimize, hocalarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Üniversite sayımız 76'dan 207'ye, öğrenci sayımız 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine ulaştı.

Bu sayı ile üniversiteye erişimde ülkemiz Avrupa'da birinci sıraya çıktı. Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrenci oranımız yüzde 49'a çıktı.





KALİTE ODAKLI DÖNÜŞÜM

Yükseköğretim bütçemiz ciddi şekilde artmıştır. 2.5 milyardan bu yıl 36 milyar liraya çıktı.

Öğretim elemanı sayısı da 70 binden, 180 bine ulaştı. Kadın akademisyenlerin oranı AB'deki yüzde 40 ortalamasının yaklaşık 5 puan üzerindedir. Sadece sayısal değil kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşti.

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerin kalite düzeylerine ilişkin akreditasyon süreçlerini yürüten Yükseköğretim Kalite Kurulu kuruldu.

Yükseköğretimdeki temel amacımız AR-GE ve inovasyona teşvik eden bir iklimin oluşması, tematik alanlarda ihtisaslaşmanın olmasını amaçlıyoruz.

Yeni projeler üzerinde de çalışıyoruz.

Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır.



ESKİ TÜRKİYE ALIŞKANLIKLARI

Hala eski Türkiye alışkanlıkları ile toplumdan ve devletten kopuk hükümranlık alanlarını korumanın peşinde olanlar da var ama onlar da adım adım bu ülkenin üniversitesi olduklarını anlayacaklar. Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya dökmeyi sürdüreceğiz.



YÖK YENİ KİMLİK KAZANDI

Anadolu'nun her ilinde üniversite kurma kararı almamızın gerisinde, fırsat eşitliği temelinde yükseköğretim sunma gayesi var. Buna da karşı çıktılar.

Maddi imkansızlıklar veya sosyal ve kültürel sebeplerden şehrinin dışına çıkamayan gençlerimizi eğitime kazandırdık. Her bir üniversite projemiz elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdi. Dönemin YÖK yönetimi dahi, yeni üniversitelere rektör atamamak için engel üstüne engel çıkarmıştı. Hamdolsun artık YÖK, ülkemizin kalkınması için önemli olan öncelikli alanlara yoğunlaşan yeni bir kuruma dönüştü. Bugün dünyanın dört bir yanından 200 bini aşkın öğrenci, geleceğe bizim üniversitelerimizde hazırlanıyor.

UNESCO verilerine göre Türkiye uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10'a girme başarısını gösterdi.





KÜLLİYE'DE ANAYASA ZİRVESİ

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi dün kritik iki görüşmeye ev sahipliği yaptı. Başkan Erdoğan, yeni anayasa konusunda yaptığı çağrı sonrası dün 'Yeni Sivil Anayasa' gündemi ile önce MHP lideri Devlet Bahçeli ardından da Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile bir araya geldi. Erdoğan ile Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesi provokasyonu ve gündemdeki diğer konuları da ele aldığı görüşme 1 saat sürdü.



YÖK'ÜN KARİYER LİYAKAT PROJESİ

YÖK Anadolu projesini de yeni bir atılım olarak gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Gençlerin nitelikli eğitim alabilmesi için tüm imkanları seferber ettik. Bundan sonrası üniversiteler, hocalarımız ve öğrencilerimize kalıyor. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin rekabet gücünü daha da arttırmak için adımlar atmayı sürdüreceğiz. Öğrenci sayısı bakımından Avrupa'da ilk sırada yer alan Türkiye'nin nitelik açısından da Avrupa'dan iyi performans gösterdiği raporlara yansıdı. YÖK'ün uygulamaya koyacağı bir projenin müjdesini vermek istiyorum. YÖK Akademik Kariyer Liyakat projesidir. Doktoralı insan kaynağının daha şeffaf şekilde istihdamına imkan sağlamaktır. Türk veya yabancı uyruklu doktorasını tamamlamış tüm akademisyen adayları ile, öğretim üyesi arayan üniversiteler bu platformda bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta uygulamaya geçiriyoruz. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin saygın hocalarının uzaktan eğitim yoluyla ülkemizde ders vermesine imkan sağlanmasıdır" dedi.