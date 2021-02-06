AK Parti İzmir İl Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne canlı bağlantı ile seslenen Başkan Erdoğan, "2023 İzmir'de bir başka yıl olacak" dedi. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız'ın tek aday olarak girdiği kongrede konuşan Erdoğan, "İzmir kongresine baktığım zaman pankartlarda annemi görüyorum. Bunun için sizlere çok teşekkür ederim. Unutulmamalıdır ki cennet anaların ayaklarının altındadır. Türkiye olarak ayakta kalabilmemizi aile yapımıza borçluyuz.

Bizim ailelerimizin direği annelerdir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN söz verdiği AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise, "Pandemide, depremde, selde her yerde AK Kadınlar vardı. 5 ayda 76 bin üye yaptık İzmir'de. Bizim hedefimiz büyük.

Göreve geldiğimiz günden beri, 2023'de yapılacak seçimlerde AK Parti-Cumhur İttifakı İzmir'de birinci olacak inşallah.

2024'de yapılacak seçimlerde de Büyükşehir ve birçok ilçeyi bizler kazanacağız" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ eski Eski Ekonomi Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise 2023 ve 2024 seçimlerini hatırlatarak, Konak'ta zeybek oynayacaklarını bir kez daha ifade etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, "Bu seçimlerde AK Parti'yi birinci yapan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı İzmir'in her sokağında hane hane anlatan AK Kadınlar, Allah sizden razı olsun" dedi.