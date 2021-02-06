Başkan Erdoğan'dan Yeni Tohma Köprüsü'nün açılış töreninde önemli mesajlar

Millete hizmet eden projeler bir bir hayata geçiriliyor. Malatya-Sivas yolunda Karakaya Barajı üzerine inşa edilen Tohma Köprüsü tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Gaffari Güneş'in adının verildiği köprünün açılışında önemli açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan, "Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir." dedi. Erdoğan, "Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik." mesajını verdi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Eski haliyle ihtiyaca cevap veremeyen köprü nedeniyle 517 metrelik köprüyü şehrimize kazandırdık.

Türkiye kalkınma mücadelesindeki gecikmişliğinin bedelini uzunca bir dönem ihmal edilmişlik, geri kalmışlık, fakirlik olarak ödemiştir.

Milletimizin desteği ve teşvikiyle 18 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdik.





Bugün Türkiye, küresel düzeyde yürütülen mega projelerin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştiren bir ülkedir. Her alanda sürekli hedef yükseltiyor, kapasitelerimizi artırıyor. Yeni üretim alanlarını genişletiyoruz.

Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek için daha büyük projelere daha büyük yatırımlara yöneldik.

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki kalkınma atılımı maalesef daha sonra akamete uğramış, başlatılan sanayileşme hamlelerinin önü birer birer kesilmiştir. Menderes'in yeniden başlattığı kalkınma hamlesinin cevabı darbeyle verilmiştir.



Altyapımızın gücünden aldığımız cesaretle her alanda sürekli hedef yükseltiyor, yeni kapasitelerimizi artırıyor, üretim alanlarını özellikle genişletiyoruz.





MUHALEFETE YÜKLENDİ

Yeni üretim alanlarını genişletiyoruz. Aziz milletim; Birileri ne diyor? En yetkili isimleri marifetiyle milletin karşısına çıkıp iktidara gelirsek 'tüm projeleri durduracağız' diyorlar.



PROVOKATÖRLERE TEPKİ

Ülkemize yönelik sinsi hesaplar içinde olan uluslararası spekülatörlerden terör örgütlerine kadar her alçaklığın altından benzer gayretlerin çıktığını da gördük. Gezi olayları sırasında da karşımıza aynı taleplerle çıkılmıştı. Türkiye'nin kalkınmasını, büyümesini, güçlenmesini, bölgesel ve küresel güç hedeflerini hayata geçirmesini istemeyen kim varsa hep projelerimize saldırdı.