Özdağ ve Koncuk yeni parti kuruyor

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile birlikte yeni bir parti kuruyor. Atatürkçü kesimin oylarına talip olacaklarını söyleyen İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin, 2.

Olağan Kurultay'da Koray Aydın'ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.