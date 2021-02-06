  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Özdağ ve Koncuk yeni parti kuruyor

Özdağ ve Koncuk yeni parti kuruyor

Özdağ ve Koncuk yeni parti kuruyor

6.2.2021

İYİ Parti'den istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Ümit Özdağ ile birlikte yeni bir parti kuruyor. Atatürkçü kesimin oylarına talip olacaklarını söyleyen İsmail Koncuk, İYİ Parti'nin, 2.
Olağan Kurultay'da Koray Aydın'ın başını çektiği iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan gerginliğin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özdağ ve Koncuk yeni parti kuruyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.