CHP-İYİ Parti-HDP terazisinin ayarı bozuldu

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ



"Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İyi Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir." Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı CHPİP-HDP TERAZİSİ'NİN arka planına Türk Siyasetinin geleceği açısından bakmakta büyük yarar var.

Öncelikle, birbiriyle ne siyasi ne sosyolojik olarak bir yakınlığı bulunan Solcu CHP, Milliyetçi İyi Parti ve bölücü terör örgütünün siyasi kolu HDP, nasıl oldu da bir araya geldiler işin püf noktası burası.

Bağımsız Türkiye yürüyüşü'nün lideri Türkiye'nın Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için Washington-Paris- Berlin hattında Derin ABD-Avrupa stratejik beyinleri bir plan hazırladılar. Erdoğan'ı devirmek için, MHP'nin bölünmesi, yeni parti kurdurulması, ardından CHP omurgasında CHP-İP-HDP'nin yan yana getirilmesi planlandı.

Meral Akşener ve arkadaşları, MHP'yı bölme planlarıyla ayrıldılar ve İyi Parti'yi kurdular. Ardından CHP'nin üst yönetimine ikinci Cumhuriyetçi "10 Aralıkçılar"ı getirterek, HDP'ye kol kanat geren bir CHP tasarlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu TERAZİNİN BAŞINA OTURTARAK, terazinin bir kefesine HDP, diğer kefesine İyi Parti'yi koydular.

Derin ABD-Avrupa'nın Kemal Kılıçdaroğlu üzerine kurduğu TERAZİ,

2019 seçimlerinde etkili olmadı. Cumhurbaşkanlığına Recep Tayyip Erdoğan seçilirken, TBMM'de AK Parti-MHP Cumhur İttifakı ağırlığını koydu. Kemal Kılıçdaroğlu Terazisi'ni 2010 yerel seçimlerinde yanlarına Saadet'i getirerek kullanıma soktular.



2 OLAY PLANI DEŞİFRE ETTİ

İki olay, Aziz Türk Milletinin perde gerisinde oynanan oyunları deşifre etti. O günden sonra Kemal Kılıçdaroğlu terazisi sallanmaya başladı.



1- Derin ABD'nin planı deşifre oldu. Biden'ın geçen yıl aday olduğu sırada yaptığı konuşma: "Muhalif liderleri (CHP-HDP-İP) desteklediğimizi açıkça göstermemiz lazım. Onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile."



2 - CHP-HDP-İyi Parti'nin gizli bir Anayasa hazırladıkları ortaya çıktı.

Bu anayasayı hazırlayan, HDP'yi çok seven CHP Milletvekili Prof.

İbrahim Kaboğlu idi. Bu çalışmayı organize eden HDP'yi Kılıçdaroğlu terazisinin bir kefesinde tutan, CHP'nin 10 Aralıkçıların yıldızı Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve onun kanatları altında HDP'ye aşık CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu idi. Aziz Türk Milleti, perde gerisinde oynanan oyunları gördü.

Derin ABD-Avrupa'nın CHP-HDP-İP-SP formülü sulanmaya başladı. İyi Parti'de, siyaseti iyi bilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, HDP-İyi Parti ilişkilerini gün yüzüne çıkardı. Saadet Partisi'nde, HDP-CHP beraberliği büyük rahatsızlık yaratıyordu. Saadet'in ağabeyi Oğuzhan Asiltürk, CHP-HDP aşkından çok rahatsızdı.

CHP-HDP AŞKI, CHP içinde de fay hatlarını tetikledi. Ulusalcı Muharrem İnce ve onu destekleyen Milletvekilleri ayağa kalktılar. CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine yazdıkları sert bir mektupla uyarılarda bulundu.

Mektubu göndermek için 10 Aralık tarihi özel olarak seçildi. 10 Aralık rahatsızlığı neydi hatırlayalım:

10 Aralık Hareketi, CHP'nin kapatılıp vakfa dönüştürülmesini, solda yeni bir parti kurulmasını savunan, "ikinci Cumhu-riyetçi" çizgiye yakın isim-lerden oluşuyordu. Yıldızları bugün CHP teşkilat başkanı olan Oğuz Kaan Salıcı ve Ca-nan Kaftancıoğlu idi. CHP'nin Atatürkçü ve Cumhuriyetçi milletvekilleri CHP'nin 10 Aralıkçıların çizgisine çekildiği kaygısını taşıyor.Çelebi ve Aksoy diyorlar ki:"2020 kurultayı, bu marjinal 2. Cumhuriyet-çi unsurların oyun alanı haline getirilmiş, 29 Ekim ruhu 10 Aralık zihniyetinin hedefi olmuştur"Mehmet Ali Çelebi ve Hü-seyin Avni Aksoy'un CHP'nin kurucu değerleri ile CHP'nin mevcut politikalarına esaslı itirazları var. Kemal Kılıçdaroğlu terazisinin bir kefesinde bulunan HDP'yi eleştiriyor-lar ve "Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz" diyorlar.

SONUÇ



Bir kefesinde HDP, diğer kefe-sinde İyi Parti'nin olduğu, Derin ABD-Avrupa'nın imalatı Kemal Kılıçdaroğlu Terazisi'nin ayarı bozuk. CHP-HDP aşkından, İyi Parti ve Saadet tabanı çok ra-hatsız. "3'üncü ittifak" diyerek CHP'den kaçıyorlar...