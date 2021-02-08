Menemen’de çarşaflı kadına saldırıya tepki

İZMİR'İN Menemen ilçesinde geçtiğimiz gün belediye otobüsünde yolculuk eden K.Ö'yü (47), iddiaya göre çarşaf giydiği gerekçesiyle E.Ç. (55) darp etti.

E.Ç'nin olay sırasında K.Ö'ye "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" dediği ve ardından tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle kadını yaraladığı ileri sürüldü. K.Ö'nün şikayeti üzerine soruşturma başlatan polis, E.Ç'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Ç. sevk edildiği adliyede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olayın duyulmasının ardından saldırıya sosyal medyada tepki yağdı.



'İNSAN OLAMAZ'

BORA: Kendisine "Çağdaş" diyen bazı YOBAZLAR tarafından bu tarz saldırılar çok oluyor. Başını kapatan kadınlara nefret dolular. MEHMET BEN: Elhamdülillah cezasını da bulur inşallah ve diğerlerine de ders olur.Ahmet S: Bunu yapanlar insan olamaz! İnşallah cezasını bulur. İMAN TAHTASI:

Kim o Allah'tan korkmaz! İzmir'deki çarşaflı vatandaşların sayısını bilse dudağı uçuklar. V.T. 58: Çarşaflı kadına saldırmışlar. Kadına şiddete hayır! ROJHAT: Belediye otobüsünde çarşaflı kadını giyiminden ötürü darp eden hergele tutuklandı.