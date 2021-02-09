Evlat nöbetindeki ailelerden Twitter’a sansür tepkisi

SON günlerde tepki çeken uygulamalara imza atan sosyal paylaşım sitesi Twitter, bu kez de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin hesabını kapattı. Aileler adına konuşan Süleyman Aydın, terör örgütünün paçavralarının, videolarının paylaşıldığını, bunlara kısıtlama gelmediğini, Avrupa'nın çifte standart uyguladığını ifade ederek tepki gösterdi.

'ÇİFTE STANDART'

Eyleminin ilk günden beri Türkiye'nin dört bir yanından destek aldıklarını ve destekçilerinden birisinin Diyarbakır anneleri adına bir hesap açtığını söyleyen Süleyman Aydın, "Allah razı olsun kendilerinden. Anne ve babaların feryatlarını dile getiriyorlardı. Ama maalesef Twitter feryadımızı dile getirmemizi istemedi ve bu hesabı kapattı. Bu Diyarbakır annelerinin hesabını kapatıyorsunuz da terör örgütünün hesabını niye kapatmıyorsunuz? Binlerce terör örgütü hesabı var. Terör örgütünün paçavralarını, videolarını görüyoruz, paylaşıyorlar. Neden bunlara kısıtlama gelmiyor. Devlet büyüklerimizin olsun, onlarında hesaplarını kapatıyorlar. Avrupa, çifte standart uyguluyor" diye konuştu.



2 AİLE DAHA KATILDI

DİYARBAKIR'DAKİ oturma eylemine 22 sene önce 18 yaşında İstanbul'dan dağa götürülen oğlu Mahmut için Kars'tan gelen anne Aslıhan Buğan ve oğlu Turan Buğan ile Hakkari'den 7 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ağabeyi Nurullah Salim için gelen Şahin Salim de dahil oldu. Böylece toplam eylemdeki aile sayısı 199 oldu. Kürtçe konuşan 65 yaşındaki anne Buğan, "PKK oğlumu aldı bana vermedi. Bu yaşlı halimle yollara düştüm. Allah onlara bırakmasın" dedi.