‘Muhalefet bizimle yarışa giremedi’

AK Parti'nin olağan il kongreleri Bayburt, Giresun, Niğde ve Zonguldak ile devam etti. Önceki kongrelerde olduğu gibi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan yine canlı bağlantı yaparak partililere seslendi. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet edilerek yürütülen kongrelerin büyük bir coşkuyla gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, "Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılarak bugünlere ulaşan bir büyük dava vardır. AK Parti kadroları gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir konum manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden bu anlayışla çok daha verimli çalışmalar bekliyoruz. İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir. Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye'nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN'

"Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor" diyen Erdoğan, "Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin

n büyük teminatıdır. Tabii bütün bunlar ancak gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçer-lidir. Kinleri, hırsları ve karan-lık hesapları, özellikle kendi ülkelerinin felaketlerini dilecek kadar yollarını şaşıranlara diye-cek şey bulamıyoruz" dedi.



'SAHADA OLMAMIZ ŞART'

AK Parti iktidarının bugüne kadar her şeyi milletle birlikte yaptığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Basın ve sosyal medya mecraları siyasetimizin sadece duyurulma yeridir. Sürekli sahada olmamız şart. İnsanlarımız bizimle birlikte belediyelerden, devletin her kademesine rağmen dinamik, vizyoner, gayretli bir kadroyla tanıştı. Anacığımla birlikte olan tabloyu hazırladığınız için teşekkür ediyorum. Kadın kollarımız çok büyük önem taşıyor.

Biz gayretle hasbi şekilde çalıştıkça milletimiz de daha kararlı şekilde bize sahip çıktı.

Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye kadar her alanda ülkemize çağ atlattığımız için gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.



'FATİH İLE DOĞALGAZA'

Karşılarınada her zaman bir bir muhalefet olduğunu kaydeden Erdoğan, "Hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına giremedi. Şu anda karşımda Fatih'i görüyorum. Projelerimizle onların hayalleri yetmek idrakini görüyorum. Karadeniz'de doğal gaza Fatih ile ulaştık, şimdi inşallah Kanuni ile ulaşacağız.

Şimdi denizin dibine sondajlama çalışmalarımızla devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



MİLLİ UZAY PROGRAMI BUGÜN AÇIKLANIYOR

TÜRKİYE'NİN 30 yıllık rüyası Uzay Ajansı'nın 13 Aralık 2018 yılında kurulmasının ardından "Uzay Vatan"a yönelik faaliyetler de ivme kazandı. Türkiye'nin kabiliyetleri, hedefleri, insan kaynağı ve uzay konusundaki son gelişmeler dikkate alınarak belirlenen Milli Uzay Programı bugün açıklanıyor. Programda, uydulardan fırlatma sistemlerine, uzaya erişimden altyapılara kadar somut ve iddialı projelerin yer aldığı öğrenildi. Uzay alanında belirlenen hedeflere ulaşılmasında Türk savunma sanayi örnek alınacak. Savunma sanayine benzer bir ekosistem oluşturularak, yüzlerce firmanın bu alanda üretici olması sağlanacak. Firmaların uzay sanayinde üretici olmasının önünü açacak desteklerler verilecek.



'CHP PARÇALANMAYA BAŞLADI'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'yi de eleştirdi. "Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP kadar kötü bir görüntü sergilemedi" diyen Erdoğan, "İşte parçalanmaya başladılar, eleştirenleri kapı dışarı ediyorlar. CHP hangi projeyi üretiyor diye baktığımızda karşımıza sadece koskoca bir boşluk çıkıyor. CHP'nin tek işi terazisinin kefelerine yerleştirdiği kurduğu kirli ittifakın bozulmasını engellemeye çalışmaktır. Yıllarca bizi tek adamlıkla suçlayanların dönüp dolaşıp geldikleri yer partilerini tek adamcağız siyasetine mahkum etmesidir. Menemen'de neler oldu biliyorsunuz. Menemen'de şimdi AK Parti iktidar oldu" dedi.