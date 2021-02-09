CHP'de uzun zamandır gerçekleşmesi beklenen yol ayrılığı dün resmen duyuruldu. 'Memleket Hareketi' adıyla yeni bir girişim başlatan Muharrem İnce, CHP'yi çok sert sözlerle bombalayıp istifa edeceğini açıkladı. "Parti içi demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz" diyen İnce, "Potansiyeline güvenmeyip dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet CHP'dir. CHP artık bir tabeladan ibaret. Kimlerle yolumu ayırıyorum? Bir, ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip, Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yollarımı ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. Bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum. Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu arkadaşlardan ayrılıyorum" açıklamasını yaptı.

'YENİ BİR YOLA ÇIKIYORUZ'

Yeni bir yola çıktıklarını ifade eden Muharrem İnce, "Hedefimiz 50+1. Üçüncü bir seçenek, özgüveni yüksek Türkiye'ye 50+1'i getirecek olan 83 milyona 'girin koluma' diyorum. Teknolojiyi kullanarak, az sonra e-Devlet üzerinden gün içinde istifa edeceğim. 42 yıllık emek var, gerekçesini yazılı olarak da açıklayacağım" ifadelerini kullandı.



'PARTİNİN İSMİ, LOGOSU HEPSİ HAZIR'

MUHARREM İnce, yeni partinin ne zaman kurulacağı ve ismine ilişkin bir soru üzerine de açıklamalarda bulundu. Çok kısa sürede partiyi kuracaklarını aktaran İnce, "Bir sonraki toplantımızı genel merkezimizde parti meclisi salonumuzda yapacağız. İsim, logo hepsi hazır. Sosyal medya hesaplarından tutun patent işlemlerine kadar her şey tamamdır. Ama onu biraz daha tabii bize yakışır bir şekilde açıklamamız lazım" diye konuştu.



"İYİ PARTİ'DEN SONRA EN ÇOK VEKİLİ OLAN GRUP OLACAĞIZ"

MUHARREM İnce açıklamasında geçtiğimiz günlerde CHP'den istifasını açıklayan milletvekilleri ile ilgili de konuştu. "CHP'den istifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır" diyen İnce, "Partimiz kurulunca, TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" diye konuştu.