12 yıldır kayıp oğlunu bekliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Güldane Önür, 2009 yılında dolaşmak için evden çıkan oğlu Bayram Önür'den haber alamıyor. Bir lokantada temizlikçi olarak çalıştığını belirten Önür, yaklaşık 15 yıldır eşiyle ayrı yaşadıklarını, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan aldığı destekle geçimimi sağladığını söyleyerek, "Oğlumun ölü ya da diri bulunmasını istiyorum" dedi.

BANKAYA HİÇ GİTMEMİŞ

Köyceğiz'in Sancı Mahallesi'nde yaşayan anne Güldane Önür (56) oğlu Bayram Önür'ün (31), 11 Mart 2009 tarihinde dolaşmak için evden çıktığını ve 12 yıldır kendisinden haber alamadığını söyledi. Oğlu eve dönmeyince ilgili makamlara kayıp başvurusunda bulunduğunu anlatan Önür, "Geçen zaman içinde belli aralıklarla karakola soruyorum. Ancak şu ana kadar bir haber yok. Oğlumun iki bankada bir miktar parası var. Bankalara sordum, paralara dokunulmamış" dedi.

'YAŞIYORSA GELSİN'

Oğlunun kaybolmadan önce Ortaca sanayi sitesindeki bir plastik fabrikasında çalıştığını belirten Önür, "Bayram iki çocuğu olan bir kadınla 2 odalı bir evde yaşıyordu. Oğlum kaybolduktan sonra akrabamız olan kadın yaklaşık 1 yıl bizimle yaşamaya devam etti. Ancak daha sonra başkasıyla evlenerek yanımızdan ayrıldı. 12 yıl oldu, yaşıyorsa gelmesini bekliyorum. Oğlumun ölüsünün ya da dirisinin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

ÖMER KUNDAKÇI