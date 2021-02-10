AYM’de Başkan Erdoğan’lı yemin töreni

İSTİKLAL MARŞI VURGUSU

ERDOĞAN törende Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Fidan'ın üyelik yeminini ve kisvesinin giydirilmesi töreni ile Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın konuşmasını takip etti. Buradaki konuşmasında Anayasa'nın İstiklal Marşı'nda ifadesini bulan "milletin hürriyetinin, hakimiyetinin ve istiklalinin sembolü" olduğunu belirten Arslan, "Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayan üstün hukuk kurallarıdır. Öte yandan hukukun üstünlüğü, İstiklal Marşı'nın temel değerlerinden olan milletin varlığı, birliği ve istiklalini sağlamanın da gereğidir. Nitekim İstiklal Marşımızın şairi, Asım'a şöyle seslenir; 'Ver bütün kudreti kanuna ki vahdet yürüsün. Yoksa millet değil ancak dağınık bir sürüsün.' Dolayısıyla tüm anayasal ve yasal kurumların ortak sorumluluğu olan hukukun üstünlüğüne saygı ve bunun gereği olan Anayasa'ya sadakat, aynı zamanda İstiklal Marşı'na vefanın ve onun ruhuna bağlılığın da zorunlu bir sonucudur" diye konuştu.

'EGEMENLİĞİ KULLANANLAR'

ANAYASA'YA göre egemenliği kullanan yetkili organlardan birinin de Anayasa Mahkemesi olduğuna işaret eden Zühtü Arslan, 23 Eylül 2012'den itibaren hayata geçen bireysel başvuruyla birlikte anayasa yargısında yeni bir döneme girildiğini söyledi.



SERGİDE YER ALAN KİTAPLARI İNCELEDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, girişte AYM'nin yeni üyesi İrfan Fidan ve AYM Başkanı Zühtü Arslan ile selamlaştı. Başkan Erdoğan, Zühtü Arslan ile burada sergilenen kitapları inceledi.



'ÖNEMLİ BİR REFORM'

ARSLAN, bireysel başvuruyu Başkan Erdoğan'ın çabası ve milletin iradesiyle "hukuk sisteminde gerçekleştirilen önemli bir reform ve kazanım" olarak nitelendirdi. Bireysel başvurunun Türkiye'de başarılı şekilde uygulandığına dikkati çeken Arslan, son 4 yıldır Anayasa Mahkemesi'ne yıllık bazda ortalama 40 bin bireysel başvuru yapıldığını, Avrupa'daki anayasa mahkemelerinin kabul ettiği başvuru sayısıyla karşılaştırılamayacak kadar fazla başvurunun alındığını aktardı. Törenin ardından Erdoğan, AYM Başkanı Arslan tarafından uğurlandı.





"2023'TE AY'A GİDECEĞİZ"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk milli uzay programını tüm dünyaya ilan etti. "2023'te Ay'a gideceğiz" diyen Erdoğan, "Bu program ülkemizin uzaydaki yol haritası olacaktır. Küresel uzay yarışında Türkiye'yi üst liglere taşıyacağız. Paylaşacağımız hedefler hayal ürünü değil, havacılık alanındaki kazanımlarımızın bir üst lige çıkarılmasıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, şunları söyledi:



SIRADA GÖKTÜRK UYDUSU VAR

İLK yerli ve milli gözlem uydumuz İmece'nin entegrasyonu tamamlandı. Sırada Göktürk-3 uydusu var. Astronomi, matematik gibi temel bilimlere öncülük etmiş bir neslin temsilcileriyiz. Pozitif bilimlerdek üstünlüğün son yıllarda Batı'ya geçtiğini biliyoruz. Ama dünya bir değişimin arifesinde. İnsanlığın tamamının barışa kavuşması için medeniyetimizi yeniden şahlandırmak mecburiyetindeyiz. Birincil hedefimiz Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmek. Medeniyet coğrafyamızın sembolü hilali, al bayrağımız ile Ay'a göndermenin gururunu milletimize yaşatacağız. Bir Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz. Dilbilimcilere sesleniyorum, Türk uzay yolcularına Türkçe bir isim bulalım.