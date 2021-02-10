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Haberler Politika ‘Biz vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz’

‘Biz vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz’

‘Biz vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz’

10.2.2021

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın sürecinde İzmir'de bulunan amatör spor kulüplerine verilen destekle ilgili açıklamada bulundu. İzmir'in her branştan amatör spor kulüplerine, ihtiyaçları doğrultusunda destekler verildiğini belirten Dağ, açıklamasında "İzmir'de 274 spor kulübümüze toplamda 2 milyon 370 bin lira nakdi destek sağlanmıştır. İzmir'de vaat değil icraat siyaseti yapıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve şehrimizin sportif faaliyetlerine katkı sunmak önemli bir vazifemizdir" dedi.

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