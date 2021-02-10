İyi Parti’deki ‘başdanışman’ tartışması sürüyor

Eleştirilerini sürdüren İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Aytun Çıray'ın Genel Başkan Başdanışmanı olmasına ilişkin, "Genel Başkan'ın kararını sorgulamıyorum. Aytun Bey'in hiç olmazsa bu zamana kadar yapmış olduklarından ötürü 'Ben de hata yaptım' demesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.



'AF DİLEYECEK HATA YAPMAM'

Siyasette bunların olabildiğini ifade eden Dervişoğlu, "Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Ama yani birilerinin de 'Keşke yapmasaydın' dedirtmesi lazım. Ben de o misyonu ifade ediyorum" diye konuştu. Merhum siyasetçi Süleyman Demirel'in meşhur 'Barışmasını bilmeyen küsmesin' sözü ile ılımlı bir cevap veren Çıray ise, "Bu konu ile ilgili görüş ve açıklama yapmak istemiyorum. Ancak ben siyasette af dileyecek bir hata asla yapmadım, yapmam" diye konuştu. Öte yandan Çıray'ın kendisini partinin il binasına hiç gitmemekle suçladığı için "Hafızasını kaybetmiş" dediği İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar da konuştu. Kırkpınar, "Ben hafızamı kaybetmedim, kapıya giriş çakışta imza almıyorum, anı defteri de yok. Ama kendisi kurultaydan önce pandemi öncesi en son şubat ayında gelmiştir" dedi.

FATİH ŞENDİL