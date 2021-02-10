“İzmir’de özerk yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi yok!”

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "İzmir Büyükşehir Belediyesi devlet içinde devlet değildir. Devlet tektir. Bu devlet Türkiye Cumhuriyeti'dir. Belediye dış finansman kullanacaksa bunun izin mercii Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. İzmir'de özerk bir yönetim kuruldu da bizim haberimiz mi olmadı? CHP'li belediye başkanları belediye işlerinden başka her şeye burunlarını sokmaktadır. Kimisi '2023 yılında iktidar değişikliği olacak' der, kimisi rektörlere mektup yazar. Bu devran bu şekilde ilerlemeyecek" ifadelerini kullandı.



BOĞAZİÇİ EYLEMLERİ

MHP lideri, konuşmasında Boğaziçi eylemlerine de değindi. Boğaziçi Üniversitesi'ne ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiğinin marjinal örgütler olduğunu kaydeden Bahçe li, "Bir öğrencinin DHKP-C'li ile, hücre evleri ile ne işi olur? 'Katil polis' demek, polis otolarını taşlamak, ifade ve düşünce hürriyetinin neresine sığmaktadır? Gözaltına alınanlardan 101'inin Boğaziçi Üniversitesi ile ilişiği yoktur. Evlatlarını üniversiteye gönderen muhterem analarımız, çocuğunuz bu örgütlerin eline düşerse bundan memnun olur musunuz? Evlatlarınıza sahip çıkın. Ne Kılıçdaroğlu'nun eline, ne de onun bunun keyfine bırakmayın" dedi.

'KULAĞINIZA KİM FISILDADI?'

MHP Genel Başkanı Bahçe-li, muhalefet partilerinin birbiriyle yap-tığı görüşmelere de değindi. Bahçe-li, "Malum partilerin tutuşmuş gibi kapı kapı dolaşmaları, kameralar karşısında zoraki gülümsemeleri oldukça sıklaş-tı. Bayram değil, seyran değil, kulakları-na kim ne fısıldadı da bunlar yola düş-tüler? Siyasetin zillet ayağı toz duman içindedir. CHP ile HDP arasında-ki görüşme trafiği ve son-rasındaki sisli ve sinsi manzara gözümüz-den kaçmamış-tır. Neden yürek yemiş gibi konuşu-yorsunuz! Birbiri-nin yanında dura-mayanlara Türkiye emanet edilir mi? Çıkın sahneye de boyunuzu görelim" diye konuştu.