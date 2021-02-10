Kılıçdaroğlu’nu istifa korkusu sardı

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, Muharrem İnce'nin istifasının ardından "Sel gider kum kalır, rüzgar kayadan ne alır" açıklamasını yaptı ama yeni istifalar istenmiyor. İnce'den önce 3 milletvekilinin istifa etmesi, İnce'nin memleketi Yalova başta olmak üzere parti teşkilatında art arda gelen kopmaların ardından CHP Genel Merkezi'nde en önemli gündem başlığı bu konu olurken, partideki yönetime muhalif isimler ile Genel Merkez arasında görüşme trafiği başladı.

TALEPLERİ DİNLENECEK

Alınan bilgiye göre Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'te milletvekilleri ile kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Yönetimin politikalarını eleştiren milletvekillerine seslenecek Kılıçdaroğlu, birlik vurgusu yapacak. Görüşmeler bu toplantı ile de sınırlı kalmayacak. Genel Merkez'de yapılması planlanan görüşmelerde de, karşılıklı talepler masaya yatırılacak.

PARTİ İÇİNDE GERGİN BİR BEKLEYİŞ HAKİM

Yeni parti kurma hazırlığındaki Muharrem İnce'nin Ankara'da ofisinin önünde düzenlediği basın toplantısında CHP'den istifa ettiğini açıklaması ve sert sözler kullanması sonrasında CHP'de başlayan gergin bekleyiş sürüyor. Partide transfer borsasının açıldığı ifade edilirken, özellikle sahil kentlerindeki vekillerin İnce'nin yeni partisine geçip geçmeyeceği dedikodularının bu kentlerde adeta İnce'nin partisine 'geçer ya da geçmez' totosuna dönüştüğü öğrenildi. Yeni Asır, CHP Genel Merkezi kulislerinde konuşulan isimlere ulaştı.



HEPSİNİ SIR GİBİ SAKLIYORLAR

MUHARREM İnce'nin Memleket Hareketi içindeki kurmayları, CHP Genel Merkezi'nin ikna ve baskı turlarını önlemek için kuracakları partiye geçecek isimleri sır gibi saklıyor. İnce'nin kurmaylarının özellikle bazı isimleri gizli tutmaya özen gösterdiği ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun baskı yapmaması için isimlerle telefonla bile görüşülmediği sızan bilgiler arasında.



İŞTE O İSİMLER





Mehmet Göker Burdur milletvekili

● Yüksel Özkan Bursa Milletvekili

● Erkan Aydın Bursa Milletvekili

● Özgür Ceylan Çanakkale milletvekili

● Necati Tığlı Giresun milletvekili

● Zeynel Emre İstanbul Milletvekili

● Rafet Zeybek Antalya Milletvekili

● Yaşar Tüzün Bilecik Milletvekili

● Çetin Arık Kayseri Milletvekili

●Aydın Özer Antalya Milletvekili

İP'DEN DE GEÇİŞ OLACAK İDDİASI

MUHARREM İnce'nin yeni partisi İyi Parti içinde de hareketliliğe neden oldu. İyi Parti'den de 7 vekilin istifa etmeye hazırlandığı iddiası Ankara kulislerinde bomba etkisi yarattı. İnce, istifa konuşmasında CHP ve İyi Parti'den kopmaların olacağının işaretini vermişti. 42 yıllık CHP kariyerini noktalayan Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta CHP'den istifa eden 3 milletvekilinin kuracağı partiye şimdiden katıldığını ve vekil transferlerinin daha da süreceğini ima ederek, "TBMM'de İyi Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız" ifadelerini kullanmıştı. İP'den geçeceği iddiaları içinde kulislerde adı geçen Aytun Çıray'ı telefonla aradık ve kesinlikle öyle bir şey olmadığını dile getirdi. Partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in de kurmaylarına vekillerin nabızlarını yoklamasını istediği öğrenildi.

Fatih ŞENDİL

Ve beklenen oldu! Muharrem İnce, CHP’den istifa etti

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