‘PKK yöneticilerine onay annelere sansür’

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

MYK'nın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Sosyal medyadaki sansürlere değinen Çelik, "Sayın Bahçeli ve İçişleri Bakanı sayın Soylu'nun tweetlerine getirilen sansür. Sosyal medya şirketleri birer özgürlük mecrası olarak ortaya çıktılar. Şimdi kafalarına göre yargı kararı olmadan subjektif, keyfi kararlarla kamu otoritesi gibi davranıyorlar. PKK/PYD yöneticilerine onay verirken KKTC yöneticilerine neden verilmiyor? Diyarbakır annelerinin hesapları engellendi. Bunun arkasındaki ilkeler nedir? Şu anda en büyük nefret üreticisi olan Hollanda'daki faşistin tweetlerini neden engellemiyorsunuz? Bu, dijital bir faşizm, diktatörlük getirecektir" diye konuştu.



YENİ ANAYASA

YENİ Anayasa çalışmaları ile ilgili de konuşan Ömer Çelik, "Parlamenter sistem varken vesayetten yana olanlar, yeni sistemde parlamenter sistem istiyor. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor.

Millete verilmiş bir yetki milletten geri alınamaz" ifadelerini kullandı.