Bu bina artık eğitime hizmet verecek

İzmir'in Tire ilçesinde bulunan eski huzurevi binasının arsası TOSBİ'ye devredildi. Çok sayıda yerli ve yabancı yatırımcının bulunduğu OSB'de hayata geçirilecek projelerle fabrikalara üretimde ara eleman yetiştirilecek. Tire Belediye Meclisi'nin muhalefet partileriyle ortaklaşa aldığı kararla söz konusu arsa OSB yönetimine Ege Üniversitesi Tire Kutsan Meslek Yüksek Okulu ek binası yapılması için devredildi. TOSBİ yönetimi tarafından belediyeye ise karşılığında toplam 20 bin metrekare imarlı arsa verildi. Takas anlaşmasının imzaları TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ve belediye arsında atılarak, süreç hızlandı.

İLAVELER YAPILABİLECEK

Arsanın, TOSBİ yönetimine geçtiğini belirten Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, "Eski huzurevi binası hızla yıkılacak. OSB yönetimi, belirlenen ihtiyaç kapasitesi doğrultusunda yeni bina inşa edecek. EÜ, Tire MYO'nun bazı bölümleri bu binaya taşınacak. Gerek görülürse, bina kapasitesine ilerleyen yıllarda ilaveler yapılabilecek" ifadelerini kullandı.



FABRİKALARDA ÜRETİM TEKNOLOJİLERİNİ YAKINDAN GÖRECEKLER

TİRE Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Ege Üniversitesi Tire Meslek Yüksekokulu'nun en az iki bölümünün yapılacak yeni binaya taşınacağını söyledi. Kaymakam Çobanoğlu, "Öğrenciler buradaki fabrikalarda üretim teknolojileri ile iç içe eğitim alacak" dedi.

Nadir UYSAL