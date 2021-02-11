‘Kafe ve restoranlar mart ayında açılabilir

TÜRKİYE'DE korona virüsle mücadelede yeni bir döneme girildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni dönemle ilgili bilgiler verdi. "Çok yakında hayatımız planlanabilir olacak" diyen Koca, "Pazartesi gününden itibaren il bazında 7 günlük vaka sayılarının ortalaması canlı olarak yayınlanacak. Böylece İl Hıfzıssıhha kurullarımız bölgesel olarak karar alabilecek. Yeni dönemin adı 'Yerinde Karar' dönemidir. Salgının bizi daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

VAKA SAYISI BELİRLEYECEK

FAHRETTİN Koca, kafe ve restoranlarla ilgili gelen soru üzerine, "Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama Mart'tan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında bir takım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir" yanıtını verdi.

YERLİ AŞIDA FAZ-2 BAŞLADI

AŞILARLA ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, "Biz tercihimizi düşük riskli inaktif aşıdan yana kullandık. Başta bu tercihimiz eleştiriler aldı ancak süreç bizim haklı olduğumuzu gösterdi. Bir çok ülke inaktif aşıya yöneldi. Yerli aşı çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bugün en önde giden yerli aşı adayımız için Faz-2 insan deneyi gönüllüleri aşılanmaya başlandı. Mutasyonları yakından takip ettiklerini de kaydeden Fahrettin Koca, "Çok sayıda mutasyon ülkemizde de görülmektedir. İncelediğimiz vakalardan 263 tane İngiltere, 23 tane Güney Afrika, 106 tane de kökeni belli olmayan varyantı var" dedi.



70 YAS VE 65 YAS ÜZERI ASILANMAYA BASLANACAK

BAKAN Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk aşılanan grubun ikinci doz aşılarına bugün başlanacağını aktardı. Bakan Koca, "Bugünden itibaren 70 yaş üzeri, Cuma gününden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı sistemine tamamlanacak. Hafta sonundan itibaren devlet üst yöneticileri aşılanacak. Vali, il emniyet müdürleri ve belediye başkanlarını da aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.



DÜNKÜ VEFAT SAYISI 95 OLDU

TÜRKİYE Kovid-19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 135 bin 867 testte 8 bin 642 vaka, 664 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 95 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 903 kişi de iyileşti. Son verilerle toplam test sayısı 31 milyon 29 bin 363, toplam vaka sayısı 2 milyon 556 bin 837, toplam vefat sayısı 27 bin 93, toplam ağır hasta sayısı 1308, toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 445 bin 285 oldu. Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.