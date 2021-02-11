Tire’de CHP’nin içi boşaldı

CHP ilçe binasına yakın bir açık alanda yapılan basın açıklamasının ardından CHP'de hareketli saatler yaşandı. İlçe eski Başkanı Mustafa Güngör'ün oğlu Ersin Güngör önümüzdeki günlerde İnce'nin parti kurmasıyla birlikte çok sayıda üyenin daha ayrılacağını iddia etti.

'ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

CHP'nin değerlerinden koptuğunu savunan üyeler adına yazılı açıklama yapan İlhan Ersöz özetle şunları söyledi: "Alternatif çözümler üretmeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi olamaz. Ülkemiz sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz. İnce'nin açıklamaları doğrultusunda Memleket Hareketi'nin öncüleri olarak bizler de çok sevdiğimiz ve yıllarca emek verdiğimiz partimizden ayrılıyoruz. Bu hareketin öncüleri olarak bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı ve daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber memleket hareketinde toplanıyoruz. Tüm vatanseverleri de bu hareketin içinde görmek istiyoruz."

NADİR UYSAL