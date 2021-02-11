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Haberler Politika Tire’de CHP’nin içi boşaldı

Tire’de CHP’nin içi boşaldı

CHP Tire İlçe Örgütü'nde depremi yaşandı. Toplam 331 üye toplu şekilde istifa ederek İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ne katılacağını açıkladı. Adeta partinin içinin boşaldığı istifalar ilçede büyük bir yankı yarattı.

Tire’de CHP’nin içi boşaldı

11.2.2021

CHP ilçe binasına yakın bir açık alanda yapılan basın açıklamasının ardından CHP'de hareketli saatler yaşandı. İlçe eski Başkanı Mustafa Güngör'ün oğlu Ersin Güngör önümüzdeki günlerde İnce'nin parti kurmasıyla birlikte çok sayıda üyenin daha ayrılacağını iddia etti.

'ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'
CHP'nin değerlerinden koptuğunu savunan üyeler adına yazılı açıklama yapan İlhan Ersöz özetle şunları söyledi: "Alternatif çözümler üretmeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi olamaz. Ülkemiz sahipsiz değildir. Bizler burada yollarımızı ayırıyoruz. İnce'nin açıklamaları doğrultusunda Memleket Hareketi'nin öncüleri olarak bizler de çok sevdiğimiz ve yıllarca emek verdiğimiz partimizden ayrılıyoruz. Bu hareketin öncüleri olarak bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ve bu konuda hiç ödün vermeksizin ülkemizin refahı ve daha aydınlık yarınlar için milletimizle beraber memleket hareketinde toplanıyoruz. Tüm vatanseverleri de bu hareketin içinde görmek istiyoruz."

NADİR UYSAL

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