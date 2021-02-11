Uzlaşı olmazsa şalter iner!

İzmir'de ulaşımı can damarı olan İZBAN'da son iki toplu iş sözleşmesinde uzlaşı olmaması sonrası meydana gelen grevlerin ardından, gözler bu seneki sözleşme sürecine çevrildi. Demiryol- İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hamdullah Giral, "10 yıllık makinist, bütün yan hakları ile birlikte aylık maaşı 3 bin 600 TL Umudumuz arabulucu sürecinde sorunu masada çözmek. Ancak tabii sorun masada çözülemezse, grev kararımızı asarız" dedi. İzmir Metro A.Ş. ile de toplu sözleşme sürecinin başlayacağını vurgulayan Giral, iki şirkette de çalışanların "üvey evlat" muamelesi gördüğünü de söyledi.



"MAAŞLARININ YARISINI ALIYORUZ"

İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmeleri devam ediyor. İzmir'de her gün binlerce yolcuyu taşıyan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları ortaklığında bulunan İZBAN'da Demiryol-İş Sendikası'na bağlı 330 işçinin 'arabulucu' süreci devam ediyor. 2018 yılında gerçekleştirilen grev sürecinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ile anlaşma sağlanamamasından dolayı grev kararı alan İZBAN'da gözler yeniden TİS sürecine çevrildi. Hamdullah Giral, "Bizim istediğimiz genel müdürlerin maaşı değil ya da İZBAN'ın kazancının tamamı değil, istediğimiz sadece alnımızın terinin karşılığı olan evimizi geçindirebilecek bir ücret. İZBAN'da çalışan arkadaşlarımızın tamamı asgari ücret alıyor. Biz bunu gerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gerekse İZBAN'ın diğer ortağı olan Demiryolları'na da anlattık. Bizim, onların üvey evladı olmadığımızı söyledik. Belediyenin şirketlerinde otobüs şoförleri, teknisyenler var. Biz maaş olarak neredeyse onların yarısını almaktayız" dedi. Maaş farkını verdiği rakamsal örneklerle anlatan Giral, "İZBAN'da bir tekniker 3 bin 636 TL alırken, İZELMAN'da 5 bin 800 TL alıyor. Demiryolları açısından bakarsak da, bir makinist 6 bin 600 TL alıyor, İZBAN'da ise 3 bin 600 TL maaş alıyor. Sosyal paketlerimiz konusunda da eksiklerimiz var. Belediyede 23 bin çalışan var. İZBAN 'da çalışan 330 arkadaşımızın maaşlarını düzeltemiyorlarsa bir sıkıntı var demektir. Biz sadece eşit işe eşit ücret istiyoruz" diye konuştu.



"MAAŞ KARTLARIMIZ EKSİDEN KURTULAMIYOR"

Giral, "Biz İZBAN'da 10, Metro'da 20 senedir toplu sözleşme yapıp hala asgari ücret konuşuyorsak, bu içler acınası bir durumdur" dedi. "Biz yüzde 100 zam istiyoruz desek vatandaşlar bizi eleştirebilir ancak bizim aynı işi yaptığımız meslektaşlarımız ile aramızdaki maaş farkı yüzde 100" diyen Giral, sözlerini şöyle tamamladı: "Kimse greve gitmek istemez, maaşından olmak istemez ancak çalışanlarımızın maaş kartları eksiden kurtulamıyor. Bizim tek isteğimiz üyelerimizin de bir nebze de olsun yüzlerinin gülebilmesidir. 23 bin belediyede, 20 binden fazla da demiryolunda çalışan varken, İZBAN'da 330 ve Metro'da 622 çalışan emekçi arkadaşımız mı gözlerine batıyor?"