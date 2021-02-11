Yarın seçim olacakmış gibi tüm teşkilat çalışacağız

25 Ocak'ta gerçekleştirilen 7. olağan kongrede göreve gelen AK Parti Denizli İl Yönetimi görev dağılımı yaptı. Başkan Yücel Güngör, 2023'te gerçekleştirilecek seçimlere disiplinle hazırlanacaklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanı olarak atanan, ardından da 25 Ocak'ta gerçekleştirilen kongrede seçilen Yücel Güngör, kolları sıvadı. Güngör, "2023 genel seçimine kadar sanki yarın seçim olacakmış gibi tüm teşkilat olarak çalışmalarımıza ciddiyet, disiplin ve samimiyetle devam edeceğiz" dedi. Samimi ve gayretli çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Yücel Güngör, "Tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla, milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimizle, kadın ve gençlik kolları il başkanlarımızdan en sade üyelerimize kadar samimiyet ve gayretle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.



GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

GÖREV dağılımı yapılması nedeniyle açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, yürütmede görev alan tüm arkadaşlarına başarılar diledi. Yapılan görev dağılımının ardından Hasan Aracı Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı olarak görevlendirilirken, Osman Tataroğlu İl Teşkilat Başkanı, Tercan Türkmen İl Seçim İşleri Başkanı, Sevde Şensöz de İl Tanıtım ve Medya Başkanı oldu. Şerif Burak'ın İl Dış İşler Başkanı olarak görev aldığı yönetimde, Öznur Yaşar İl Sosyal Politikalar Başkanı, İsmail Balaban İl Yerel Yönetimler Başkanı, Neslihan Akça İl Ekonomi İşleri Başkanı, Özay Tanrıverdi İl Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Osman Yüceliş İl Mali ve İdari İşler Başkanı, Murat Altın İl Ar-Ge Başkanı, Nurettin Kılıç İl İnsan Hakları Başkanı, Erol Tuna İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı oldu. Taner Yetim ise yeni yönetimde İl Sekreteri olarak görev yapacak.

SEBAHATTİN ALP