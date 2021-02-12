  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Politika Başkan Erdoğan 2023 hedeflerini açıklayacak! AK Parti'de manifesto heyecanı

2023 hedeflerini açıklayacak! 'de manifesto heyecanı

'yi 2023'e taşıyacak kadroların belirlendiği 7'nci Olağan Kongre sürecinde sona gelindi. AK Parti'nin il kongresi 17 Şubat'ta, il kongresi ile 24 Şubat'ta gerçekleşecek. için tarih 24 Mart olarak planlanıyor. Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongrede Cumhuriyetin 100'üncü yılına ilişkin AK Parti'nin manifestosunu açıklayacak. Teşkilatlarda yaşanan büyük değişim partinin en üst karar organı MKYK ve MYK'ya da yansıyacak.

Başkan Erdoğan 2023 hedeflerini açıklayacak! AK Parti'de manifesto heyecanı
SABAH

12.02.2021, 12:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021, 12:05

Yeni tip koranavirüs önlemleri nedeni ile daha önce iki defa ara verilen AK Parti'nin 7'nci olağan kongre süreci il kongreleri ile devam etti. Ankara ve İstanbul kongrelerinin ardından Büyük Kongre ile süreç tamamlanacak. Kongre süreci 2019 yılının Aralık ayında belde kongreleri başlamıştı.

AK Parti'nin 2023 kadrolarının belirlendiği kongre sürecinden bugüne kadar değişim oranı yüzde 65'i buldu. Kadrolarının yenilenme süreci Ankara, İstanbul kongreleri ile büyük kongrede de aynı oranda gerçekleşmesi bekleniyor. Kovid- 19 önlemleri kapsamında Başkan Erdoğan il kongrelerini telekonferans yöntemi ile katılarak mesajlarını bu yöntemle vermişti.

TÜRKİYE'NİN 2023 YILINDA ULAŞACAĞI HEDEFLERE VURGU YAPACAK

Ankara ve İstanbul kongrelerinde ise Başkan Erdoğan'ın kongre salonuna giderek AK Parti kadrolarına mesajlarını vermesi planlanıyor. Yeni kadrolar ile birlikte Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gidecek olan AK Parti'nin 2023 manifestosunu Başkan Erdoğan'ın büyük kongrede açıklanması bekleniyor. Büyük kongrede MKYK ve MYK üyeleri de değişecek. Erdoğan'ın açıklayacağı manifestoda Türkiye'nin 2023 yılında ulaşacağı hedeflere vurgu yapması bekleniyor. Büyük kongre için ön görülen 24 Mart tarihi, Erdoğan'ın 1999 yılında Pınarhisar Cezaevine girdiği 26 Mart'ın yıldönümü ile aynı haftaya gelmesi de AK Parti için önem taşıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan 2023 hedeflerini açıklayacak! AK Parti'de manifesto heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.