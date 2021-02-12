Başkan Erdoğan, Telegram hesabından korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı.
BAHÇELİ DE AŞI OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Kovid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı. Bahçeli, paylaşımında aşı yapılırken çekilen fotoğrafına da yer verdi.
Başkan Erdoğan Kovid aşısının ikinci dozunu yaptırdı: Kalın sağlıcakla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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