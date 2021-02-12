Başkan Erdoğan Kovid aşısının ikinci dozunu yaptırdı: Kalın sağlıcakla

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı.



BAHÇELİ DE AŞI OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Kovid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı. Bahçeli, paylaşımında aşı yapılırken çekilen fotoğrafına da yer verdi.