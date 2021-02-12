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Haberler Politika Başkan Erdoğan Kovid aşısının ikinci dozunu yaptırdı: Kalın sağlıcakla

Başkan Erdoğan aşısının ikinci dozunu yaptırdı: Kalın sağlıcakla

Başkan , korona virüs salgını ile mücadele kapsamında -19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Başkan Erdoğan Kovid aşısının ikinci dozunu yaptırdı: Kalın sağlıcakla

12.2.2021

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından korona virüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildirdi. Erdoğan mesajında, "Merhaba sevgili kardeşim; ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Kalın sağlıcakla" ifadesini kullandı.

BAHÇELİ DE AŞI OLDU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu. Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle Kovid-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum" ifadesini kullandı. Bahçeli, paylaşımında aşı yapılırken çekilen fotoğrafına da yer verdi.

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