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Haberler Politika Emine Erdoğan: bilimde kadınların daha etkin rol alması dileğiyle

: bilimde kadınların daha etkin rol alması dileğiyle

Emine Erdoğan: bilimde kadınların daha etkin rol alması dileğiyle

12.2.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınların daha etkin yer almasını diledi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutlayarak, şunları kaydetti: "Apollo 11'in aya iniş sistemi için kod yazan bilim insanı bir kadındı. Ekip lideri Margaret Hamilton, 'yazılım mühendisi' terimini de bilim dünyasına kazandıran kişiydi. Geleceğin bilim ve teknoloji dünyasında kadınlarımızın daha etkin yer alması dileğiyle."

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