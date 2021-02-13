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AK Partili Dağ’dan ‘dostlar’ değerlendirmesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Dostlarımızla birlikte iktidar olacağız" sözlerine açıklık getiren Grup Başkanvekili 'un "Birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partiler ve bizi destekleyen HDP dahil diğer tüm siyasi partiler" şeklindeki ifadelerini değerlendirdi.

AK Partili Dağ’dan ‘dostlar’ değerlendirmesi

13.2.2021

Özkoç'un bir zihniyeti anlattığını, bunun, yıllardır CHP'nin diğer siyasi partilere nasıl baktığını gösteren bir zihniyet olduğunu ifade eden Dağ, "Dostlarını soruyorlar, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ittifak ortağı olarak İYİ Parti ve Saadet'i sayıyor ama diğerlerini yani DEVA, Gelecek ve özellikle HDP'yi bir ittifak ortağı olarak değil kendilerine destek veren siyasi parti, siyasi hareket olarak değerlendiriyor" diye konuştu. Dağ, "Aslında zihnin içinde olanın dışarıya çıkışı. 'Ey HDP, Gelecek, DEVA, siz bizim ittifak ortağımız olamazsınız, siz sadece bize destek verebilirsiniz, ortaklığı filan düşünmeyin' diyor. Aslında bu zihniyet HDP'nin CHP Genel Başkanı'yla randevusunun ardından ortak basın toplantısı yapılmamasında da görülüyor" değerlendirmesini yaptı.

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