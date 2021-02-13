Firari emniyet müdürü böyle yakalandı

ANKARA Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile ve İstihbarat Şubesi'nin koordineli çalışmaları sonucunda 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Abdullah E'nin örgüt tarafından sadakati ve bağlılığı en üst seviye olarak kodlandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Meslekten ihraç edilen Abdullah E'nin, Eti-mesgut ilçesinde bulunan, kameralarla donatılan yüksek güvenlikli gay-bubet evinde saklandığı tespit edildi. Yapılan araştırmada; şüphelinin yeni bir mesajlaşma programı geliştirerek örgütsel sorum-lusuyla irtibat kurduğu, deşifre olmamak için kimseyi kaldığı binaya getirme-diği, ailesi ile çok sıkı tedbirler altında buluştuğu ve eve giriş çıkış saatlerini sürekli değiş-tirdiği saptandı. Tanınma-mak için de sık sık kılık ve kıyafetini değiştirdiği belirlenen şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan yine 'silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma' suçundan aranan eski akademisyen Gözde Ö, Çankaya ilçesindeki örgüte ait hücre evinde yakalana-rak gözaltına alındı.