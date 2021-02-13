Gaffar Okkan’a ‘işkenceci’ dedi

DEVA Partisi Aydın İl yönetiminde aktif görevde bulunan Ahmet Dağlı, Diyarbakır'da 4 koruma polisiyle birlikte pusuya düşürülerek şehit edilen Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın şehit edilişinin yıldönümünde sosyal medyasından "işkenceci polisin ölüm yıldönümüymüş banane" şeklinde paylaşım yaptı. Bu paylaşımı ile tepkileri üzerine çeken Dağlı, kendisine yöneltilen sorulara ise "12 Eylül öncesi İzmir'de yaptığı işkenceleri biliyorum. İşkenceci bir polis için bu paylaşımı yaptım, bu benim kişisel görüşüm" cevabını verdi. Dağlı'nın paylaşımı ve açıklamasına tepki gösteren Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Sevil Esin, Dağlı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.





İHSAN KARATAŞ