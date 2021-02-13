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Haberler Politika Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısını yaptırdı

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısını yaptırdı

Kılıçdaroğlu, Kovid-19 aşısını yaptırdı

13.2.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, korona virüse karşı Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Kovid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti. Bakan Koca, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na aşı kampanyamıza verdiği destek için çok teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışacağız" ifadesini kullandı.

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