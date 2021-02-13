Şehitlerin kanı yerde kalmadı

MEHMETÇİK terörün nefesini kesmek için gerçekleştirdiği operasyonlar ile terörle mücadelede destanı yazıyor. Irak kuzeyinde Gara bölgesindeki hedeflere yönelik olarak başlatılan "Pençe Kartal-2 Harekatı" kapsamında teröristlerce kullanılan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirildi. Harekata, 40'tan fazla uçak katılırken, İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıkla-mada, "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadro-sunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Öte yandan Gara'da teröristlerle giri-len çatışmada şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Yüzbaşı Burak Coşkun ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın cena-zesi, dün Ankara'da düzenlenen töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

BETÜL USTA/ANKARA