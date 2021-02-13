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Haberler Politika Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şehitlerin kanı yerde kalmadı

13.2.2021

MEHMETÇİK terörün nefesini kesmek için gerçekleştirdiği operasyonlar ile terörle mücadelede destanı yazıyor. Irak kuzeyinde Gara bölgesindeki hedeflere yönelik olarak başlatılan "Pençe Kartal-2 Harekatı" kapsamında teröristlerce kullanılan 50'den fazla hedef hava harekatı ile imha edildi, ikisi örgütün sözde yönetim kadrosunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirildi. Harekata, 40'tan fazla uçak katılırken, İHA/SİHA'ların yanı sıra tanker uçakları ve Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçakları da görev aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıkla-mada, "İlk temasta şehit düşen kahraman personelimizin kanları yerde bırakılmamış, harekat kapsamında şu ana kadar, ikisi örgütün sözde yönetim kadro-sunda yer alan 33 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Öte yandan Gara'da teröristlerle giri-len çatışmada şehit olan Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Yüzbaşı Burak Coşkun ile Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'ın cena-zesi, dün Ankara'da düzenlenen töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

BETÜL USTA/ANKARA

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