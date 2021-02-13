Türk gemiciler serbest

Sağlık kontrolünden geçirilmesi beklenen gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. 23 Ocak günü Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port- Gentil Limanı'na hareket etmişti. 3 personel ise 30 Ocak tarihinde uçakla Türkiye'ye getirilmişti.
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