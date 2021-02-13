‘ULAQ’ Mavi Vatan ile buluştu

ANTALYA merkezli ARES Tersanesi ile Ankara merkezli Meteksan Savunma firmasının birlikte ürettiği Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA), denize indirildi. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA'nın denizdeki tecrübe seyirlerine başlandı. 'ULAQ' serisinin ilk platformu olan SİDA, deniz testlerinin ardından bu yılın ilk çeyreği sonunda atış testleri gerçekleştirecek. 400 kilometre seyir menziline, saatte 65 kilometre sürate, gündüz/gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme alt yapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen SİDA; keşif, gözetleme ve istihbarat, su üstü harbi (SUH), asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargah komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabilecek. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ, milli füze sistemleri üreticisi Roketsan ürünleri olan 4'lü podu ile 2.75 lazer güdümlü füze CİRİT ve 2'li lançeri ile lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemiyle (L-UMTAS) donatıldı.