Üniversiteler sizinle bilim yuvası olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana, Ankara, Erzurum, İstanbul, Konya, Malatya, Mardin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van İl Gençlik Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile bağlandı. Salgın döneminde dünyanın pek çok ülkesinde özellikle gençlerin ciddi sıkıntılar yaşadıklarına itirazlarını yüksek sesle dile getirdiklerine şahit olduğunu belirten Erdoğan, "Hamd olsun Türkiye bu süreci hem sağlık altyapımızın hem sisteminin gücü hem de devlet ve millet olarak birlik ve beraberliğimize sımsıkı sarılmamız sayesinde en az sıkıntı ile geçiriyor, bu konuda en büyük desteği gençlerimizden alıyoruz" deiye konuştu.



'HER AŞAMADA OLACAKSINIZ'

Erdoğan, "Attığımız her adımda gençlerimizin özellikle gözlerinde gördüğümüz o umut, yüreklerinde hissettiğimiz sevgi duruşlarında sahip olduğumuz asalet bizim en büyük şevk kaynağımız oldu. Biz umutsuzluğu küfürle eş değer gören bir medeniyetin mensubuyuz. Üstelik bu öyle temelsiz içi boş umut söylemi de değildir. Umutlu olmak pek çok sebebimiz var. Cumhuriyet tarihinin en güçlü altyapısına sahibiz" dedi. "Tüm provokasyon faaliyetlerine rağmen milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü olduğu dönemdeyiz" diyen Erdoğan "Ülkemizi karıştırmak, sokaklarında kaosu egemen kılmak için biçilen her çaba milletimizin feraset duvarına çarpıyor. Her ne kadar birilerinin hayalleri bizim attığımız bu adımların gerisinde kalıyor olsa da her bir vatandaşımızı büyük ve güçlü Türkiye vizyonuna sahip çıktığını biliyoruz. Yerli otomobili sizler yapacaksınız. Ülkemizi uzayda sizler temsil edeceksiniz. Yüksek teknoloji dayalı yeni ekonominin tasarımından yazılımına üretimden geliştirilmesine her aşamasında sizler olacaksınız. Dijital dünyayı sizler kuracaksınız. Üniversitelerimizi marjinal grupların eylem sahası olmaktan çıkartıp bilim yuvaları haline sizler getireceksiniz. Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına ülkemizden en kısa sürede en az 10 üniversitenin girmesini sizler sağlayacaksınız. Gençlerimize bu vizyonu kazandırabilmek için son 18 yılda çok çalıştık. Türkiye'de yüksek öğrenim görmek isteyen istisnasız her gencimize ailesinin maddi durumu ne olursa olsun hayalini gerçekleştirebileceği altyapıyı biz kurduk" diye konuştu.