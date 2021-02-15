Bırakın yardımı halimizi bile sormadılar

RESİMLERLE İSYAN

Selde zarar gören vatandaşlara yaptıkları yardımın 13 milyon liraya ulaşacağını açıklayan Soyer'in sosyal medyada yaptığı paylaşıma vatandaşlar isyan etti. Vatandaşlar, paylaşımında "Sel mağduru hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Zarara uğrayan bin 94 hane ve işyeri için 8 milyon TL'yi aşan destek ödemesi yaptık. Afetten etkilenen 477 üreticimizin hasarının yarısını da karşılayacağız. Böylelikle yaptığımız yardım 13 milyon TL'ye ulaşacak. #BizVarız" diyen Soyer'e "Başkanım hani nerede o yardımlar biz göremedik", "Bizimle kimse ilgilenmedi", "Bırakın yardımı halimizi soran bile yok" şeklinde cevaplar verdi. Bazı vatandaşlar Soyer'e tepki gösterdikleri paylaşımlarında zarar gören işyeri ve evlerinin fotoğraflarına da yer verdi.



O tepkilerden BAZILARI

@YERDOSEMECİ: Afetten sonra yardım yapacağına, afetin hasarını en aza indirecek işler yapmak aklınıza ne zaman gelecek merak ediyorum.



@SEMİHAELMAS: Başkanım benim de işyerimi Poligon Deresi taşması sonucu sel bastı. Gelen arkadaşlar ağır hasar tutanağı tuttu ama hala biz de yardım görmedik. Zaten pandemi vurdu üstüne bir de sel... Bittik artık.



@ARDAKABAPALAMUT: Sayın Başkan tüm zararımızı kendimiz karşıladık. Hiçbir şekilde zararımız karşılanmadı. Balçova Belediyesi sınıfta kalmıştır. Organizasyon ve örgütlenme çok başarısız. Yazıklar olsun.



@CAGLAİSK_: Başkanım hani nerede o yardımlar? Biz göremedik. Ulaşmadı bize. Evin duvarı yıkıldı. Karabağlar Belediyesi duvarı örmek için işçi yolladı sel olalı bugün 10 gün oldu, düz bir duvarı örmediler hala 9'da gelip 1 saat çalışıp gidiyorlar. Yağmur geliyor evi tekrar su basacak.



@DEMETTALPARSLAN:

Başkanım ben Seferihisar Doğanbey'de oturuyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yetkililer gelip hasar tespiti yaptılar fakat şu ana kadar hiç yardım alamadım.